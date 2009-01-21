سرمایه گذاریهای نفتی تلاشهای بخش خصوصی را بی ثمر کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سعید نجد احمدی ظهر چهارشنبه در همایش حمایت قضایی از سرمایه گذاری در گلستان افزود: بیشتر صنایع کشور در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در دست عده ای خاص متمرکز بود و مقرر شد با پیروزی انقلاب اسلامی جان تازه ای گیرد.

وی اظهار داشت: ایده های ضد سرمایه داری که در طوفان عدالتخواهی سالهای آغاز انقلاب در کشور حاکم شد به دلیل درک نادرست از مکانیسمهای درست، تبدیل به ایده های ضد سرمایه داری شد.

وی خاطرنشان کرد: این عوامل موجب شد تا اقتصاد دولتی حدود 80 درصد از اقتصادی کشور را در اختیار گیرد و بخشهای خصوصی و غیردولتی تنها با 20 درصد اقتصادی از بسیاری از چالشها که بخش دولتی از آن در امان است، رنج ببرد.

به گفته نجد احمدی به رغم تلاشهای صورت گرفته در سالهای گذشته هنوز رتبه آزادی اقتصادی ایران در بین 24 کشور جهان 21 بوده و اقدام قوه قضائیه در حمایت از سرمایه گذاری اقدامی تاریخی است که نتایج آن می تواند در تحقق عدالت اجتماعی پدیدار شود.

مدیرعامل شرکت ذوب شمال گفت: سرمایه گذاران معتقدند با این حمایتها و تدوین مقرارتی به نفع اقتصاد به سمت اقتصاد بدون نفت پیش خواهیم رفت و اقتصاد کشور پویا می شود.

وی یادآورشد: برای توسعه و حمایت از سرمایه گذاری باید برخی زیرساختها تقویت و اصلاح شود و امنیت لازم برای حضور و جذب سرمایه گذاری محقق شود.

نجد احمدی عنوان کرد: قوه قضائیه مرجع تشخیص حق و عدالت است و باید دارای وحدت رویه باشد و باید نگاه یکسان و برابر با سرمایه گذاران داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از سازمانها و دوایر دولتی ملکف به حضور و حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی نیستند، افزود: باید این سازمانها کتابچه سرمایه گذاری خود را چاپ و در اختیار بخش اقتصادی قرار دهند و روابط عمومی و دوایر حقوقی آنها مکلف به پاسخگویی به سرمایه گذاران باشند.

وی مدت کم بازپرداخت تسهیلات ارایه شده به سرمایه گذاران را از دیگر مشکلات عنوان و اضافه کرد: بازپرداخت پنج ساله تسهیلات بانکی، حکم شکست بسیاری از سررمایه گذاران را رقم می زند و لازم است دوران بازپرداخت این تسهیلات واقع بینانه تظیم شود.

نجد احمدی، بیان داشت: متاسفانه به دلیل خشکسالی و صنعتی نبودن گلستان، این استان دچار کمبود منابع بانکی است و نیاز است تا دولت با توزیع مناسب تسهیلات بانکی از سرمایه گذاران این استان حمایت کند.