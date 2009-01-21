تولید بیش از 346 هزار تن محصول در شرکت بسپاران بندر امام

کیانوش شمس امیری در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرماهشهر افزود: در این مدت 47 هزار و 827 تن پلی اتیلن سنگین، 84 هزار و 509 تن پلی اتیلن سبک، 43 هزار و 244 تن پروپیلن، 111 هزار و 356 تن پلی وینیل کلراید و 59 هزار و 478 تن بوتادین و لاستیک مصنوعی در شرکت بسپاران بندر امام تولید شده است.

وی با اشاره به واحد پلی اتیلن سنگین شرکت بسپاران یادآور شد: این واحد سالانه 62 هزار تن اتیلن از واحد الفین پتروشیمی بندر امام به عنوان خوراک دریافت می کند و 60 هزار تن در سال پلی اتیلن سنگین در انواع مختلف تولید می کند.

وی افزود: پلی اتیلن سنگین در تهیه ظروف پلاستیکی مخصوص نگهداری مایعات، جعبه حمل نوشابه و لوله های مخصوص گازرسانی، ظروف مخصوص نگهداری مواد شیمیایی و غذایی کابرد دارد و عایقی مناسب برای الکتریسیته است.

شمس امیری همچنین با اشاره به واحد پلی اتیلن سبک شرکت بسپاران ادامه داد: این واحد سالانه 115 هزار تن اتیلن از واحد الفین پتروشیمی بندر امام به عنوان خوراک دریافت می کند و 100 هزار تن در سال انواع پلی اتیلن سبک تولید می کند.

وی تصریح کرد: فرآیند تولید در این واحد از نوع گازی است و فعل و انفعالات در فشار حدود 1300 تا 2100 کیلوگرم بر سانتی متر مربع و در دو راکتور اتوکلاو انجام می شود.

شمس امیری اظهار داشت: از پلی اتیلن سبک در تهیه و تولید روکش کابل ها، انواع فیلم و کیسه های پلاستیکی، ظروف و لوازم منزل و لوله های آبیاری استفاده می شود.