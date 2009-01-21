  1. هنر
  2. سایر
۲ بهمن ۱۳۸۷، ۱۴:۲۶

"داستانکهای فلسفی برتولت برشت" منتشر شد

"داستانکهای فلسفی برتولت برشت" منتشر شد

مجموعه‌ داستانکهای فلسفی برتولت برشت با عنوان "فیل" با گردآوری و ترجمه علی عبداللهی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی عبداللهی مترجم این اثر در پیشگفتار این کتاب خاطرنشان کرده است: بخش عمده این کتاب از کتاب "داستانهای آقای کوینر" که بعد از مرگ برشت منتشر شده گرفته شده است.

برتولد برشت که به عنوان نمایشنامه‌نویس و شاعری اندیشمند شناخته شده ‌است همواره مسایلی از این دست را محور آثارش قرار داده‌‌ و این کتاب می‌تواند دریچه‌ای نو برای شناخت این نویسنده باشد.

حکایت این کتاب اغلب با طنزی تلخ به نقد بی‌رحمانه وضع بشر و ضعفهای انسان می‌پردازد. از سوی دیگر این اثر برشت به مسایل اخلاقی-اجتماعی نیز بی‌توجه نیست.

کتاب "داستانهای آقای کوینر" در سال 2006 در آلمان منتشر شده و ترجمه آن با عنوان "فیل" در 167 صفحه به تازگی توسط نشر مشکی وارد بازار کتاب شده است.

کد مطلب 820457

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها