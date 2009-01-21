"داستانکهای فلسفی برتولت برشت" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی عبداللهی مترجم این اثر در پیشگفتار این کتاب خاطرنشان کرده است: بخش عمده این کتاب از کتاب "داستانهای آقای کوینر" که بعد از مرگ برشت منتشر شده گرفته شده است.
برتولد برشت که به عنوان نمایشنامهنویس و شاعری اندیشمند شناخته شده است همواره مسایلی از این دست را محور آثارش قرار داده و این کتاب میتواند دریچهای نو برای شناخت این نویسنده باشد.
حکایت این کتاب اغلب با طنزی تلخ به نقد بیرحمانه وضع بشر و ضعفهای انسان میپردازد. از سوی دیگر این اثر برشت به مسایل اخلاقی-اجتماعی نیز بیتوجه نیست.
کتاب "داستانهای آقای کوینر" در سال 2006 در آلمان منتشر شده و ترجمه آن با عنوان "فیل" در 167 صفحه به تازگی توسط نشر مشکی وارد بازار کتاب شده است.
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