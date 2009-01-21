اهدای پنج هزار جلد کتاب به کتابخانه های عمومی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی محسنی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای کتابخانه های عمومی مازندران در استانداری افزود: در این ایام نیز عملیات اجرایی کتابخانه های عمومی خلیل شهر، سلمان شهر و مرزن آباد آغاز خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی بهره برداری از کتابخانه های عمومی احمد نژاد رامسر آغاز خواهد شد.

مدیر کل نهاد کتابخانه های عمومی مازندران با اشاره به اینکه یک دوره مسابقه بزرگ کتابخوانی پیام قیام حاوی بیانات مقام معظم رهبری برای اعضای فعال کتابخانه های عمومی استان برگزار می شود، تصریح کرد: در این ایام نیز همایش بزرگ نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی و بقاء و تداوم آن در این ایام برگزار خواهد شد.

محسنی با بیان اینکه همایش های بزرگ مطالعه و کتابخوانی با حضور خانواده های اعضای فعال کتابخانه ها برگزار می شود، یادآور شد: از کتابخوانان برتر در زمینه انقلاب اسلامی تجلیل می شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش از اجرای طرح جامع فناوری اطلاعات کتابخانه های عمومی استان خبر داد و افزود: تاکنون پروژه های اول و دوم این طرح شامل آماده سازی کتابخانه ها برای اجرای طرح جامع فناوری اطلاعات با به روز رسانی بانک های اطلاعاتی موجود به میزان 650 هزار جلد کتاب و تدوین طرح پیاده سازی ویژه کتابخانه های استان صورت گرفته است.

مدیر کل نهاد کتابخانه های عمومی مازندران با بیان اینکه پروژه های سوم و چهارم طرح شامل تهیه سخت افزار و تجهیز شبکه محلی و راه اندازی و مدیریت شبکه های محلی کتابخانه های عمومی استان در حال اجرا است گفت: برای اجرای این پروژه دویست میلیون تومان اعتبار برآورد شده است.

محسنی دیجیتال سازی منابع کمیاب، توسعه و راه اندازی نرم افزار جامع کتابداری، راه اندازی شبکه وی پی ان بین کتابخانه های استان، تهیه بارکدخوان، تهیه گیت را از دیگر پروژه های این نهاد در راستای طرح جامع فناوری اطلاعات برشمرد.

وی یادآور شد: هم اکنون با راه اندازی دو نرم افزار کتابداری مدیریت اطلاعات کتابخانه نمایه و نرم افزار نمایه نشریات امور فهرست نویسی، خدمات فنی، گزارش های مدیریتی و آماری، جستجوی کتاب جهت اعضاء، انجام امور مربوط به امانت کتاب، جستجوی مقالات الکترونیکی، چاپ مقالات نشریات و دسترسی به اینترنت غالب کتابخانه های استان با استفاده از رایانه انجام می شود.