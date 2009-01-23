کرمان از فقیرترین استانهای کشور از لحاظ منابع آبی است

سید مهدی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: استان کرمان پهناورترین استان کشور محسوب می شود و یکی از مهمترین مشاغل مردم در این استان کشاورزی است اما به دلیل کاهش نزول باران به یکی از فقیرترین استانهای کشور مبدل شده است.

وی با اشاره به بحران جدی کم آبی در کرمان افزود: متوسط بارندگی در کشور 250 میلی متر است و در استان کرمان متوسط بارندگی 134 میلیمتر برآورد شده است که با توجه به خشکسالی های اخیر از متوسط بارش استان نیز پائین تر هستیم.

وی عنوان کرد: هم اکنون در یازدهمین سال خشکسالی قرار داریم و این مسئله مشکلات کم آبی در استان را حادتر کرده است.

وی افزود: از نظر چرخه آب به طور متوسط در مجموع میزان نزولات جوی استان 24.5 میلیارد مترمکعب در سال است که از این میزان 18 میلیارد مترمکعب به صورت تبخیر و تعریق طبیعی از دسترس خارج می شود و 3.75 میلیارد مترمکعب آن مستقیما به سفره های آب زیرزمینی نفوذ می کند.

موسوی خاطرنشان کرد: 2.75 میلیارد مترمکعب در رودخانه های فصلی و دائمی جاری می شود که از این مقدار 1.5 میلیارد مترمکعب در رودخانه های دائمی و 1.25 میلیارد متر مکعب در رودخانه های فصلی جاری است که در نهایت تبخیر و یا در زمین نفوذ می کند.

وی افزود: میزان نفوذ آب به سفره های زیر زمینی هم از طریق نفوذ مستقیم اولیه و هم از طریق رودخانه های فصلی در مجموع 5.6 میلیارد متر مکعب است که میزان برداشت از این سفره ها بسیار بالا است.

وی گفت: با وجود خشکسالی در کرمان و به دلیل استفاده 90 درصد آب های موجود در استان در بخش کشاورزی و همچنین هدر رفت نزدیک به 70 درصد از آب در این بخش به دلیل آبیاری سنتی در صورت عدم تبدیل سیستم سنتی به مدرن در آبیاری کشاورزی با مشکل جدی روبرو خواهیم شد.

وی اضافه کرد: تسهیلات ویژه ای در بخش کشاورزی برای مکانیزه کردن آب در اختیار کشاورزان قرار گرفته است اما نکته مهم در این بخش ایجاد فرهنگ صرفه جویی و مدیریت آب در استان است که باید به صورت جدی با توجه به ادامه کم آبی در سال جاری دنبال شود.