کتابخانه تخصصی دفاع مقدس در دانشگاه تبریز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، دکتر ابراهیم اقبالی پیش از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران افزود: در این کتابخانه 2 هزار و 500 جلد کتاب در بیش از 200 عنوان با موضوع دفاع مقدس برای مطالعه و تحقیق در زمینه مستندات آثار جنگ در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

وی یادآور شد: هدف از تاسیس این کتابخانه تخصصی آشنا ساختن دانشجویان با ایثارگری‌های رزمندگان اسلام و فرهنگ ایثار و شهادت، زنده نگاه داشتن یاد شهداء، ترویج فرهنگ مقاومت و انتقال آن به نسل های آینده بوده است.

اقبالی اظهار داشت: کتابهای این کتابخانه به شکلی انتخاب و جمع آوری شده است که مراجعهکننده با توجه به علاقمندی و نیازی که در حوزه های مختلف از جمله تاریخ جنگ، مستندات دفاع مقدس، علل و انگیزههای جنگ تحمیلی، خاطرات، اشعار و ادبیات دفاع مقدس دارد، بتواند کتاب موردنظر خود را در این کتابخانه پیدا کند.

موزه شهداء دانشگاه تبریز در محل شهادت 22 تن از دانشجویان و کارکنان این دانشگاه در محل کارگاه دانشکده فنی دانشگاه تبریز احداث شده است.

در این موزه که به وسعت 500 مترمربع احداث شده، آثاری از شهدای دانشجوی دانشگاه تبریز از جمله تصاویر، دست نوشته و وصیتنامه نگاهداری می شود.

یادآور می شود در سال 1365 که تحریم اقتصادی و تسلیحاتی

فشار زیادی را بر پیکره انقلاب اسلامی وارد کرده بود جمعی از دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تبریز به منظور پاسخگویی به نیازهای رزمندگان اسلام به ساخت ادوات جنگی مشغول شدند که حمله ناجوانمردانه هواپیماهای رژیم بعثی موجب به شهادت رسیدن 22 تن از آنان شد.