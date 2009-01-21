به گزارش خبرگزاری مهر، نشست "مسائل اساسی جامعه‌شناسی معرفت در شرایط کنونی" از سوی گروه جامعه‏شناسی علم و معرفت انجمن جامعه‏ِشناسی ایران عصر دیروز در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار ‏شد.

دکتر منوچهر آشتیانی با اشاره به تاریخچه ای از شناخت شناسی، گفت: دو گونه رویکرد نسبت به جامعه شناسی شناخت وجود دارد. اول، شکل دانشگاهی است. یعنی آن شکلی از جامعه شناسی شناخت که در دانشگاهها تدریس می‌شود. این گونه از جامعه شناسی یک جامعه شناسی تسلیم شونده، خموده و تدافعی(defensive) است. شکل دوم جامعه شناسی شناخت، شکل انگلو-امریکایی است که در امریکا مطرح است و یک جامعه شناسی انقلابی، تهاجمی و حمله کننده (offensive) است و بخشی از نقادی اجتماعی را مورد بررسی قرار می دهد. در واقع این جامعه شناسی، نقادی اجتماعی خرد انسانی را انجام می دهد که شکل دانشگاهی از این وظیفه مهم غافل است.

این پژوهشگر حوزه جامعه شناسی گفت: اندیشمندانی چون "آگوست کنت"(که بنیانگذار پوزیتیویسم است) و "مارکس"(که بنیانگذار مارکسیسم است) تنها توجه‌شان به شناخت جامعه نبوده بلکه وظیفه جامعه شناسی را علاوه بر شناخت جامعه، بهبود جامعه نیز می دانسته‌اند. یعنی درصدد پیوند میان جامعه شناسی (sociology) و سوسیالیسم (socialism) بوده اند.

وی تصریح کرد: اگر چه "کنت" آمده بود با اندیشه پوزیتیویسم، جامعه بورژوازی را برچیند اما پوزیتیویسم او منجر به تثبیت بورژوازی شد.

او در ادامه افزود: موضوع شناخت، موضوع جدیدی نیست. از قبل از میلاد مسیح تا زمان حاضر شناخت مورد بررسی قرار گرفته است و معرفت شناسی (epistemology) از قبل مطرح بوده است. در معرفت شناسی با این سؤالات مواجهیم که آیا ما می توانیم بشناسیم یا نه؟ چه چیزی را می خواهیم بشناسیم؟ ملاک شناخت چیست؟ تا کجا می توان شناخت؟

این استاد دانشگاه تصریح کرد: در خصوص تعریف جامعه شناسی شناخت، یک تعریف غلط وجود دارد و آن اینکه عمر جامعه شناسی شناخت را به اندازه عمر جامعه شناسی می داند. در این خصوص باید دو مطلب را از هم تفکیک کرد. یکی خرد و دیگری اندیشه. به بیان مارکس، خرد همواره وجود داشته اما نه به شیوه خردمند. به عبارت دیگر بحث اندیشیدن متفاوت از بحث خرد است. یعنی در ادوار اجتماعی بحث خرد قابل طرح است اما بحث اندیشیدن انسانها، نه.

وی گفت: تعریف دیگری که از جامعه شناسی شناخت وجود دارد، که تعریف درستی هم هست، را مارکس بیان می کند. تعریف جامعه شناسی شناخت به این صورت است که بین مناسبات اجتماعی و تاریخی و مناسبات شناختی روابط متقابل وجود دارد. یعنی شناخت انسانی از هستی گرفته شده است و هستی نیز بر شناخت انسانی تأثیر می گذارد.

آشتیانی گفت: دو گونه واقعیت را می توان ترسیم کرد. یکی واقعیت شکل گرفته در ذهن و دیگری واقعیت عینی که مستقل از ذهن وجود دارد. بر اساس نظر بزرگان و اندیشمندان می توان گفت جامعه شناسی شناخت، ایجاد رابطه بین نظام ذهنی و عینی واقعیات از یک سو و فعالیت ذهنی و عملی انسانها از سوی دیگر است.

وی در ادامه افزود: "مانهایم" معتقد است جامعه شناسی شناخت تا استقلال، چهار مرحله را پشت سر گذاشته است. اول اینکه، در ابتدا متفکران "فکری" را برگرفته و مطلق کردند و به آن جنبه استعلایی بخشیدند و عنصری از "فکر" را مطلق کردند. این رویکرد به این معنی است که وقتی یک "فکر" ادعا می کند که من مطلق هستم، سایر افکار از بین می رود. اندیشمندانی چون "کانت" در "نقد عقل محض" و "هگل" در مقابل این تفکر، خود موضوع "عقل" و "خرد" را مورد بررسی قرار دادند.

این پژوهشگر افزود: مرحله دومی که "مانهایم" از آن سخن می گوید این است که گروهی رفتند و به یک چیز کاملا جامع (total) پرداختند. به عنوان مثال به مناسبات اجتماعی، جامعیت (totalize) بخشیدند و گفتند که "فکر" بر اساس مناسبات اجتماعی اعتبار پیدا می کند؛ این جامعه و تاریخ است که به "فکر" می گوید حق داری یا نداری.

وی افزود: در مرحله سوم گروهی این رابطه جامعیت بخشی (totalize) را تئوریزه کردند و بعد از این مراحل جامعه شناسی شناخت متولد شد.

آشتیانی گفت: دغدغه ها و سؤالات جامعه شناسی شناخت در حال حاضر این است که چگونه بورژوازی جدید دارد اسطوره های جدید می آفریند؟ مسایلی از قبیل اقتصاد واحد جهانی و جهان یکپارچه که سرمایه داری مطرح می کند و برای خدمت به نظام سرمایه داری است، از جمله مسایلی است که جامعه شناسی شناخت به دنبالش است.

او تصریح کرد: جامعه شناسی شناخت اصول موضوعه ای (postulate) دارد. اصل اول که "مارکس" مطرح کرده این است که انسانها آنگونه که زندگی خود را ایجاد می کنند، زیست می کنند و آنگونه زیست می کنند که می اندیشند. اصل دوم، اصل "هگلی" است و آن این است که همانگونه که جهان طبیعت خردمندانه پیش رفته است، تاریخ نیز خردمندانه پیش رفته است. اصل سوم به این معنا است که تاریخ همیشه کلان آنچیزی است که جامعه خرد آن چیز است. یعنی تاریخ بدون مناسبات اجتماعی حرکت می کند. اصل چهارم اذعان می دارد که جامعه به عنوان یک واقعیت عینی وجود دارد و محصول ذهن نیست و واقعیت مستقلی برای خودش دارد. اصل پنجم که اصل "وبری" است می گوید در کنشهای متقابل اجتماعی، تعین معنی نهفته است. یعنی تمام کنشگران اجتماعی و تاریخی، بر اساس هدف، نیت و معنا عمل می کنند. به عبارت دیگر کنشگران نیت‌مند و هدف مند هستند و به سوی هدفی در حرکت هستند.

آشتیانی در پایان با قائل شدن به سه نوع رابطه میان شناخت، سوژه (subject) و ابژه (object)، تصریح کرد: در رابطه اول ضابطه j=s/o حاکم است. یعنی قضاوت (judgement) یا شناخت بر تبعیت سوژه از ابژه استوار است. این تفکر ماتریالستها ست. در رابطه دوم ضابطه j=o/s برقرار است. یعنی شناخت مبتنی بر تبعیت ابژه از سوژه که این یک فکر ایده‌الیستی است. رابطه سوم یک تفکر بینابینی است که ضابطه آن j=s*o است و به معنای متأثر بودن شناخت از تعامل مداوم میان سوژه و ابژه است. در این شناخت اولویتی برای سوژه یا ابژه قائل نمی شود.