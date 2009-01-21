درآمد 39 هزار میلیارد تومانی دولت از اجرای طرح تحول اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، علی شمس اردکانی امروز در یک نشست خبری در خصوص لایحه هدفمند کردن یارانه های انرژی گفت: دولت طی لایحه طرح تحول اقتصادی قصد دارد که 7 نظام را اصلاح کند که به نظر می رسد اگر این برنامه با هم دیده نشود شاید مشکلاتی را برای کشور ایجاد کند، این در حالی است که از نظر اقتصاد، انرژی و سرمایه با هم یکسان هستند و اگر به این دو مقوله توجه همزمان نشود قطعا گرفتار امراض مختلف اقتصادی از جمله بیماری هلندی خواهیم شد.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران افزود: به نظر می رسد که عدم تبدیل انرژی به سرمایه در قرن بیستم و در اقتصاد ایران، امراض مختلف اقتصادی را برای کشور به دنبال آورد که یکی از شاخص ترین آنها تورم دو رقمی است که هیچ دولتی نتوانست آنرا حل کند.

وی تصریح کرد: اگر انرژی در کشور به سرمایه تبدیل شده بود قطعا در حال حاضر درآمد سرانه ایران از بسیاری از کشورهای صنعتی بالاتر یا حداقل با آنها برابری می کرد و بر همین اساس نیز قدرت اقتصادی از منافع ملی کشور دفاع می کرد، اما متاسفانه پول انرژی به جای سرمایه گذاری در امور زیربنایی توسط مردم و با استفاده نادرست از آن هدر رفت.

به گفته شمس اردکانی، حال که دولت تحت طرح تحول اقتصادی قصد دارد از این هدررفت جلوگیری کند همه اقتصاددانان موافق هستند اما چگونگی اجرای این طرح بسیار مهم است چراکه باید درآمد حاصله از طرح هدفمند کردن یارانه ها در صندوقی به نام صندوق توسعه ملی واریز شود و آن را به مصارف سرمایه گذاری برسانند.

وی اظهار داشت: به لحاظ مصرف انرژی ایران از کشورهای صنعتی نظیر آلمان نیز بیشتر مصرف دارد به این معنا که روزانه 450 میلیون مترمکعب گاز برای مصارف خانگی اختصاص داده می شود اما برای اختصاص 40 میلیون مترمکعب به بخش صنعت که تبدیل به ارزش افزوده می شود نیز شرط و شروط بسیاری گذاشته می شود.

به گفته شمس اردکانی، چنانچه درآمدهای ناشی از اجرای هدفمندکردن یارانه ها به چند دهک جامعه تزریق شود قطعا تورم دومی نیز به وجود خواهد آمد چراکه این دهکها منبع مالی اختصاص یافته را به مصرف جاری می رسانند.

وی اظهار داشت: براساس پیش بینی های صورت گرفته حداقل 39 هزار میلیارد تومان درآمد از اجرای طرح تحول اقتصادی حاصل می شود که این درآمد باید به تولید برگردد؛ لذا پیشنهاد ما این است که 70 درصد از این منابع را به صورت مستقیم در تولید به کار رود و 30 درصد آن آن باید به مدت تنها 2 سال به دولت اختصاص یابد.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه ابلاغ شده که در آن به عنوان یک اولویت ایجاد صندوق توسعه ملی نیز دیده شده است که در این راستا تنها راه وصول به اهداف که ما را اقتصاد اول منطقه می کند سرمایه گذاری در بخشهایی است که تولید ملی را گسترش می دهد.

همچنین در این نشست بهروز صادقی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: بحران اقتصادی دنیا در همه بخشهای اقتصادی کم کم به سمت آرام شدن رفته است و هر یک از دولتها برای حمایت از تولید و صادرات خود بسته های سیاستی تدوین کرده است اما هنوز هیچ ندای رسا و شفافی از سوی دولت به فعالان اقتصادی در ایران داده نشده است.

وی تصریح کرد: موج بیکاری ناشی از بحران اقتصادی به سمت ایران در حال حرکت است و هیچ سبد مطمئن انگیزشی برای امور اقتصادی کشور ارائه نشده است. این درحالی است که ایام پایانی سال مصادف با پرداخت و تحمیل هزینه هایی برای کارفرمایان است و واحدها با فشارهایی که از رکود حاصل شده است مواجه هستند.

به گفته صادقی، قیمت گاز صادراتی 1هزار و 150 ریال در مترمکعب است و قیمت کل انرژی در سال 88 با توجه به میزان مصرف کشور476 هزار و 252 میلیارد ریال است، ضمن اینکه قیمت کلی فروش حاملهای انرژی توسط دولت در شرایط کنونی 86 هزار و 191 میلیارد ریال است.

وی اظهار داشت: از مصرف 70 میلیون لیتر بنزین مصرفی کشور 50 درصد صرف بخش حمل و نقل عمومی و 50 درصد صرف خودروهای شخصی و موتورسیکلت می شود، این درحالی است که 46/13 درصد کل یارانه بخش حمل و نقل مربوط به خودروهای شخصی و موتورسیکلت می شود.

صادقی خاطرنشان کرد: کل یارانه انرژی مصرفی ده دهک از مجموع یارانه های پرداختی 45/31 درصد است و کل یارانه انرژی مصرفی بخش صنعت کشاورزی، تجاری و حمل و نقل عمومی 55/69 درصد است؛ بنابراین این که گفته می شود که دهکهای بالای جامعه 90 درصد یارانه ها را مصرف می کنند صحت ندارد.

به گزارش مهر، همچنین احمد پورفلاح، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران نیز گفت: بخش خصوصی در مقاطع مختلف هشدارهایی را مربوط به وقوع بحرانهای مختلف به دولت داده است اما متاسفانه توجهی به آن نشده است.

وی افزود: متاسفانه وقتی که دولت به بحران برخورد می کند با تشکیل کمیته هایی قصد رفع کردن بحران را داریم در حالیکه بسیاری از کشورها از سال گذشته و حتی چند سال گذشته وقوع چنین بحران اقتصادی را پیش بینی کرده بودند و برای آن راهکار ارائه دادند.

به گفته پورفلاح، تجربه نشان داده که دولت در پرداخت مابه التفاوتها تاخیرهای بسیاری دارد که برخی اوقات ارائه طلب بخش خصوصی را بسیار با تاخیر انجام می دهد؛ بنابراین چگونه بخش خصوصی اعتماد کند که پس از هدفمند کردن یارانه ها سوخت را به قیمت واقعی خریداری کرده و کالا را به صورت ارزان ارائه کند تا شاید در مراحل بعدی دولت مابه التفاوت بپردازد.

عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با موضوع هدفمند کردن یارانه ها مخالفتی ندارند اما مشکل نحوه توزیع درآمدهای آزادشده حاصل از اجرای این طرح است که باید در بخشهای سرمایه گذاری صرف شود.

پورفلاح به دولت پیشنهاد کرد که از پرداخت نقدی یارانه ها به مردم دست بردارد و به جای آن درآمد حاصله از اجرای طرح تحول اقتصادی را به سرمایه گذاری اختصاص دهد.