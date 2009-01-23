مجموعه "X11" در اهواز به نیمه راه تولید رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این مجموعه 13 قسمتی از مدتی پیش شروع شده و در اهواز ادامه دارد. بخش‌هایی از این مجموعه در شوشتر تصویربرداری می‌شود و به زودی گروه به این شهرستان سفر می‌کنند. تدوین همزمان "X11" ادامه دارد تا به زودی آماده پخش شود.

جلیل فرجاد، علی اسیوند، زهره حمیدی، علی امیدوار و رضا حیاتی بازیگران "X11" هستند و داستان درباره مهندس پتروشیمی وزارت نفت است. او فرمولی کشف می‌کند که گروهی قصد دارند آن را سرقت کنند. این مجموعه قرار است از یکی از شبکه‌های سراسری پخش شود.

حسینی فیلم سینمایی "پیک نیک در میدان جنگ" و مجموعه "دریا در غربت" را در کارنامه دارد و سایر عوامل "X11" عبارتند از تصویربردار: سهیل خویشکار، طراح صحنه و لباس: مهدی بوداغی، تدوینگر: وحید رستگار، گریم: الدوز عزیزی، صدابردار: امیر شاهوردی، مدیر تولید: محسن توکلی، تهیه‌کننده: نعیم سخراوی، محصول سیمای مرکز خوزستان.