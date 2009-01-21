به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محسن شکرنیا ظهر امروز در گردهمایی روابط عمومیهای سازمان آموزش وپرورش استان که با حضور مدیر کل روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش در ارومیه برگزار شد به تشریح روند شکل گیری جنگ رسانه ای در دنیای کنونی پرداخت واظهارداشت: تاثیری که امروزه رسانه ها بر افکار عمومی ملل جهان دارند قابل مقایسه با استفاده از جنگ سرد وبه کارگیری سلاح و مهمات نیست.

وی با اشاره به تحولات اخیر در جهان تصریح کرد: امروزه اسکتبار و در راس آن آمریکا با استفاده از قدرت رسانه‌ای یا همانندسازی نوین که مدل و نسخه جدید سلطه‌گری است، درصدد از بین بردن فرهنگ ملت ها و تثبیت ابرقدرتی خود هستند.

شکرنیا با اشاره به اختصاص اعتبارات و هزینه های کلان از سوی این کشورها برای سلطه افکار عمومی جهان مقابله بان این هجمه های فرهنگی را نیازمند هوشیاری وآگاهی مسئولان دانست.

وی در ادامه با بیان اینکه آموزش و پرورش و سیستم آموزشی کشور ها به خصوص ایران به دلیل نرخ جمعیتی بالا بیش از پیش مورد هدف توطئه‌های فرهنگی دشمنان است، خاطرنشان کرد: تضعیف فرهنگ و جایگزینی فرهنگ غربی به اشکال مختلف در دستور کار استکبار قرار دارد که نیازمند برنامه ریزی دقیق و اصولی از سوی مسئولان این نهاد است.

وی تعضیف نظام آموزشی، استحاله فکری و ترویج وهابی گری را از اهداف و برنامه های اساسی امپریالیسم رسانه‌ای عنوان کرد و گفت: روابط عمومی های به عنوان پیشگامان عرصه اطلاع رسانی و ارتباطات باید برای خنثی سازی این توطئه های برنامه ریزی دقیق ومدونی داشته باشند.

وی در ادامه بیان داشت: اگر روابط عمومی ها به خنثی سازی توطئه های بی تفاوت بوده با کم کاری کنند با کوچکترین شایعه می تواند کلیه خدمات صورت گرفته در یک نهاد را از بین برد.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز آذربایجان ‌غربی در پایان با اشاره به مرزی بودن آذربایجان‌ غربی با سه کشور خارجی یادآور شد: آموزش و پرورش باید با شناسایی نیازهای روحی دانش‌آموزان و خانواده‌ها برنامه‌هایی هم‌جنس با آنها برای رفع مشکلات اتخاذ کند.