افزایش چهار برابری تولید مواد پروتئینی پس از انقلاب در قزوین

رضا صفری در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تولید سالانه گوشت مرغ در استان قزوین 11 هزار تن بود که با حمایتهای دولت و سرمایه گذاریهای صورت گرفته، این میزان طی 30 سال گذشته به 61 هزار تن افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: همچنین طی مدت یادشده ظرفیت واحدهای طیور استان از دو میلیون و 550 هزار قطعه مرغ گوشتی به بیش از 10 میلیون قطعه رسیده و چهار برابر شده است.

صفری خاطرنشان کرد: بیش از 30 درصد واحدهای طیور گوشتی استان مربوط به قبل از انقلاب است و 70 درصد آن بعد از انقلاب مجوز فعالیت دریافت کرده اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین افزود: تولید تخم مرغ هم در استان در اوایل انقلاب 33 هزار تن در سال بود که با افزایش نسبی به 61 هزار تن و تولید شیر نیز از 72 هزار تن در سال 57 به 334 هزار تن در سال 87 افزایش یافته است.

صفری یادآور شد: در حال حاضر سالانه 1300 ن ماهی از 159 استخر پرورش ماهیان سرد آبی و گرم آبی در استان برداشت می شود و در سه استخر پرورش ماهیان خاویاری نیز با ظرفیت هفت هزار و 800 قطعه سالانه 28 تن ماهی خاویاری تولید می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین به وضعیت آب و اهمیت آن در بخش کشاورزی اشاره کرد و افزود: به دلیل استفاده مناسب از سیستم های آبیاری تحت فشار و جلوگیری از هدر رفتن آب استحصالی از چاه ها، عملکرد تولید محصولات کشاورزی طی سالهای گذشته روند مطلوبی داشته است.

به گفته وی فعالیتهای آب و خاک در قبل از انقلاب فقط برای دشت قزوین برنامه ریزی شده بود ولی پس از انقلاب این طرح در کل استان اجرا شد و در راستای مصرف بهینه و افزایش راندمان و تولید محصول 11 هزار هکتار از اراضی تحت پوشش آبیاری تحت فشارقرار گرفته است.

دکتر صفری با اشاره به این مطلب که قبل از انقلاب آب بند و سدهای کوچک احداث نمی شد، اظهار داشت: طی این مدت بیش از یک هزار کیلومتر پوشش انهار و لوله گذاری و انتقال آب و بیش از 210 قنات دایر، احیاء و مرمت و حدود13 هزار هکتار از اراضی کشاورزی تسطیح شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در ادامه تاسیس 11 شرکت تعاونی تولید روستائی، 55 شرکت خدمات مشاوره ای فارغ التحصیلان بخش کشاورزی، هفت صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی، بکارگیری 650 نفر فارغ التحصیل کشاورزی به عنوان مشاورین مزرعه، 300مورد ساماندهی و حمایت و ایجاد تشکلهای صنفی موضوعی را از دیگر فعایتهای انجام شده پس از انقلاب ذکر کرد.

وی گفت: ارسال 200 هزار پیامک ترویجی، تولید 1300 دقیقه برنامه های رادیویی و تلویزیونی، ایجاد اشتغال 102 نفر از زنان روستایی و انتخاب تولید کنندگان نمونه برتر بخش کشاورزی، ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای کوتاه مدت و بلند مدت به 80 هزار شاغل بخش کشاورزی، اجرای دوره آموزش کارو دانش و فارغ التحصیل شدن 200 نفر دانش آموز و انتقال یافته های تحقیقاتی 6 محصول زراعی و باغی در قالب طرح تسریع انتقال یافته های تحقیقاتی، بکار گیری 385 هزار و 806 نفر - روز از جوانان در بخش کشاورزی در قالب طرح بسیج سازندگی از دیگر فعایتهای انجام شده در مدت یاد شده است.