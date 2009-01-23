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۴ بهمن ۱۳۸۷، ۱۴:۱۰

1200 نفر در کرمان حافظ کل قرآن هستند

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه کرمان با اشاره به ایجاد بانک اطلاعاتی فعالان در زمینه قرآن در کرمان گفت: بیش از هزار و 200 حافظ کل قرآن کریم در استان کرمان وجود دارد.

حجت الاسلام محمد قاسمی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: طبق آماری که تاکنون جمع آوری شده است در استان کرمان هزار و 239 قاری قرآن حضور دارند که زمینه فعالیت های قرآنی درحال فعالیت هستند.

وی تصریح کرد: در استان کرمان 177 مرکز قرآنی وجود دارد و تاکنون مشخصات 312 نفر به عنوان قاری جمع آوری شده است ضمن اینکه 70 نفر داور قرآنی نیز در استان فعالیت می کنند.

وی با اشاره به فعالیت های فرهنگی و مذهبی اوقاف گفت: برگزاری مسابقات قرآنی در استان کرمان در سال جاری با 30 درصد افزایش همراه بوده است و در همین زمینه بودجه های اختصاص این مسابقات نیز افزایش یافته است.

وی گفت: در بحث بیمه خادمان مساجد نیز در استان کرمان خدامی که زیر 50 سال سن داشته اند شناسایی و تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته اند.

کد مطلب 820545

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