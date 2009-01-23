گازرسانی به سه شهرک صنعتی در همدان انجام شد

ظاهر پورمجاهد در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه در حال حاضر علاوه بر آن عملیات گازرسانی به پنج شهرک آغاز شده است، اظهار داشت: تامین زیرساخت ها و تاسیسات مناسب در راستای جذب سرمایه گذار برای شهرک های صنعتی مد نظر قرار دارد.

پورمجاهد خاطرنشان کرد: طرح مطالعه شبکه فاضلاب نیز در 10 شهرک صنعتی استان همدان به پایان رسیده است.

وی با اشاره به اینکه 60 کیلومتر شبکه فاضلاب در شهرک های صنعتی استان همدان در حال اجراست، ادامه داد: در شهرک ویان 18 کیلومتر از شبکه فاضلاب اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان همدان از انعقاد هزار مورد قرارداد با صنعتگران تا پایان آذر ماه سال جاری در همدان خبر داد و افزود: 50 درصد از این عقد قراردادها به بهره برداری رسیده وعملیات اجرایی آن ها آغاز شده است.

پورمجاهد تصریح کرد: علاوه بر شهرک های فعلی استان همدان، 7 ناحیه صنعتی نیز از جهاد تحویل گرفته شده که این مسئله روند توسعه بسیار تاثیر گذار بوده است.

وی یادآور شد: در شهرستان همدان طرح توسعه 150 هکتاری شهرک صنعتی بوعلی در حال انجام است.