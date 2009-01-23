30 مرکز اقامتی در اصفهان احداث می شود

قاسم مصلحی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: در راستای رسیدن به سند چشم انداز کشور و ایجاد زیر ساختها در صنعت گردشگری، هم اکنون 30 مرکز اقامتی دیگر در استان اصفهان در حال احداث است.

وی افزود: با بهره برداری از این مراکز اقامتی یک هزار و 500 اتاق و سه هزار تخت به مراکز اقامتی استان اصفهان افزوده خواهد شد.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان اظهار داشت: از این تعداد مرکز اقامتی در حال احداث 18 مرکز مخصوص شهر اصفهان و دیگر مکانها مربوط به شهرستان های استان است که تا پایان امسال چهار مرکز اقامتی به بهره برداری خواهد رسید.

مصلحی یادآور شد: تا اوایل سال 89 همه این مراکز اقامتی به بهره برداری خواهد رسید.

وی اظهار داشت: این مراکز اقامتی را بخش خصوصی با استفاده از تسهیلاتی که دولت در اختیار آنها قرار داده است احداث خواهند کرد.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان اصفهان با اشاره به اینکه هم اکنون هفت هزار تخت در مراکز اقامتی استان اصفهان وجود دارد، خاطرنشان کرد: براساس سند چشم انداز 20 ساله کشوراین تعداد باید به 20 هزار تخت افزایش یابد.