1.9 تن مواد مخدر در گلستان کشف شد

سردار حمید عطایی به خبرنگار مهر در گرگان افزود: در این مدت 136 نفر از توزیع کنندگان و قاچاقچیان مواد مخدر در این استان دستگیر و 19 باند تهیه و توزیع موا مخدر نیز متلاشی شد.

وی اظهار داشت: تعداد باندهای منهدم شده در دی ماه سال جاری در استان 58 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

به گفته سردار عطایی، کشف این مقدارمواد مخدر در یکماه اخیر در استان بی سابقه بوده و حاصل تلاش مضاعف کارکنان انتظامی استان است.

فرمانده انتظامی گلستان بیان داشت: همچنین در یکماه گذشه 18 دستگاه خودرو، 9 دستگاه موتورسیکلت، 43 دستگاه گوشی تلفن همراه و چهار قبضه سلاح از قاچاقچیان کشف و ضبط شده است.

وی یادآور شد: ریشه کنی مواد مخدر به عزم و تعامل ملی نیاز دارد تا این بلای خانمانسوز ریشه کن شود.

