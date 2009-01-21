مرکز تحقیقات "فاسیولازیس کشور" در گیلان تاسیس می شود

حسن بهبودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه در حال حاضر

50 درصد از تجهیزات این مرکز خریداری شده است، اظهار داشت: فعالیت چنین مرکزی برای شناخت و تحقیق در مورد میکروبها و بیماریهای واگیردار بسیار مهم و موثر است.

وی متذکر شد: این مرکز با انجام تحقیقات کاربردی به یکی از مراکز فعال تحقیقاتی در کشور تبدیل خواهد شد.

"فاسیولا" انگلی است که در بخش شمالى کشور شیوع دارد و راه انتقال آن حلزونهایی هستند که در سبزیها و آبهاى جارى وجود دارند و به لارو "فاسیولا" آلوده هستند.

کرم فاسیولا به شکل برگ به اندازه 5 - 3 سانتیمتر دارای دو بادکش دهانی و شکمی است سطح بدن از کوتیکول خاردار پوشیده شده است.

تخم انگل پس از آنکه از طریق مدفوع میزبان نهایی به آب شیرین محیط زیست افتاده پس از 2 - 1 هفته نوزاد مژه‌ داری به نام "میراسیدیوم" از آن خارج شده و به بدن حلزون واسط به نام لیضه و لاروهای کاملتر به نام اسپروفیت ورودی و بالاخره "سرکر" تشکیل می‌شود.

سرکر از حلزون خارج شده و در آب شناکنان به طرف گیاهان اطراف برکه یا جوی آب رفته، دور آن را لایه مقاومی می‌گیرد که از این پس به آن "متاسرکر" می‌گویند.

انسان یا حیوان گیاه خوار "میزبان نهایی" با خوردن "متاسرکر" به آن آلوده می‌شود و با متلاشی شدن دیواره متاسرکر در معده و آزاد شدن سرکر آن، دیواره معده یا روده سوراخ شده پس از ورود به محیط عمومی لایه خارجی کبد را سوراخ کرده و به کبد وارد شده و با تغذیه از سلولهای پارانشیم کبد به کرم بالغ تبدیل می‌شود.

آسیبهای ناشی از بیماری فاسیولا ارتباط با تعداد کرم در بدن دارد، آسیبهای اولیه در اثر جابجایی در بافت کبد برای رسیدن به مجرای صفرا ایجاد می‌شود که در برخی اوقات مرده کرم سبب ایجاد نسج فیبری می‌شود در انسان فقط تعداد کمی از کرمها به مجرای صفرا می ‌رسند که در آنجا چند ماه تا چند سال زنده می‌مانند.

کم خونی از عوارض اصلی این بیماریست، علت کم خونی تغذیه کرم از خون، ایجاد خونریزی از مجاری صفراوی و کم شدن عمر گلبولهای قرمز خون است.

وجود کرم فاسیولا که گاهی وارد اعضای دیگر بدن می‌شود سبب ایجاد آسیب در آنها می‌شود مانند آسیبهای معدی، لوزوالمعده، طحال، بافت زیر جلد، عروق خونی، ریه، مغز، عضلات و آپاندیس است.

علائم اولیه بیماری عبارتند از تعریق زیاد، دردهای شکمی و کهیر است و از سالها قبل تعدادی دارو برای درمان این بیماری بکار رفته است که سه داروی مهم شامل "بیتی نول"، "تریکلابندازول" و "پرازیکوآنتل" است.

به هر حال انسان باید از خوردن گیاهان و سبزیجات نشسته و آبهای آلوده اجتناب کند و بهترین راه پیشگیری در حیوانات درمان آنها و از بین بردن حلزونهای ناقل با استفاده از مواد شیمیایی و بهسازی محیط است.

فاسیولا انواع مختلف دارد که برای حیوانات گیاه خوار در اغلب نقاط دنیا آلوده کننده است، نام برخی از آنها عبارتند، از "فاسیولا ژیگانیتکا"، "فاسیولا ایندیکرم"، "فاسیولا ماگنا"، "فاسیولا امریکانا"، "فاسیولا کالیفرنی"، "فاسیولا نیانزه"، "فاسیولا اجلافی" و "فاسیولای جسلامه" است.