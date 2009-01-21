افزایش 194 درصدی نسبت کشف به وقوع جرایم در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمد قنبری ظهر امروز در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان اظهار داشت: در 10 ماهه سال جاری نسبت کشف به وقوع جرایم در استان کردستان بیش از 194 درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: با توجه به برنامه های اجرا شده توسط پلیس استان و همکاری و مشارکت هر چه بهتر مردم و افزایش 194 درصدی نسبت کشف به وقوع جرایم در سال جاری، کردستان توانست مقام نخست کشوری را در این بخش به دست آورد.

رئیس پلیس آگاهی استان کردستان بیان داشت: در 10 ماه سال جاری در مجموع دو هزار و 264 فقره کشفیات پلیس آگاهی استان کردستان بوده که در مقایسه با سال گذشته از رشد بسیار خوبی برخوردار بوده است.

وی عنوان کرد: از میان جرایم کشف شده بیش از یک هزار و 597 مورد از آنها سرقت بوده و در مدت زمان یاد شده نیز 42 فقره قتل به وقوع پیوسته که 38 فقره از آن کشف و پرونده آنها تحویل مراجع قضایی استان شده است.

قنبری افزود: در 10 ماه سال جاری هفت مورد سرقت مسلحانه کشف شده که تعداد سرقت های مسلحانه صورت گرفته در استان در سال 87 تنها پنج مورد بوده که دو پرونده از آن مربوط به سال های گذشته است.

رئیس پلیس آگاهی استان کردستان بیان داشت: مهمترین پرونده کشف شده مربوط به سرقت مسلحانه از بانکی در شهر بانه بود که با حضور به موقع نیروی های انتظامی و درگیری با سارقان مسلح یکی از آنها کشته و دو نفر دیگر دستگیر و برای رسیدگی بیشتیر تحولی مراجع قضایی استان شدند.

وی افزود: با تلاش مامورین انتظامی استان بیش از 257 مورد اختلاس و کلاهبرداری در سال جاری کشف شده که از جمله مهمترین این موارد می توان به اختلاس 3/5 میلیارد ریالی در بانک سپه شهرستان سقز و 20 میلیارد ریالی بانک ملت در استان اشاره کرد.

قنبری دستگیری باند جعل اسکناس، دستگیری باند سارقین سیمهای برق و باند زمین خواری در استان را از جمله مهمترین فعالیتهای پلیس آگاهی استان برشمرد و خاطرنشان کرد: این باند زمین خواری بیش از پنج هزار متر زمین را در منطقه نایسر سنندج به چندین نفر فروخته و بیش از 25 میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بودند.

رئیس پلیس آگاهی استان کردستان اظهار داشت: این اداره در کنار برخورد با جرم و جنایات در استان در مدت 10 ماه سال جاری 26 هزار و 300 مورد انگشت نگاری انجام داده و بیش از سه هزار 600 فقره گواهی سوء پیشینه کیفری برای مراجعه کنندگان صادر کرده است.