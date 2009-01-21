شمار شهرستانهای آذربایجان غربی به 17 شهرستان رسید

به گزارش خبرنگار مهر در میاندوآب، رحیم قربانی ظهر امروز در جمع مسئولان واهالی شهرستان میاندوآب که به منظور معرفی رسمی این شهرستان به عنوان فرمانداری ویژه در مصلای این شهرستان برگزار شد، افزود: به زودی فرماندار سه شهرستان شوط، پلدشت و قره ضیاء الدین معرفی خواهند شد.

وی با اشاره به موقعیت ویژه و ممتاز شهرستان میاندوآب از مسئولان خواست با تبدیل شدن این شهرستان به عنوان فرمانداری ویژه گام های توسعه و سازندگی را در تمامی نقاط این شهرستان شتاب دهند.

وی همچنین با اشاره به طرح تبدیل شدن تعدادی از شهرستانهای کشور به فرمانداری ویژه اظهارداشت: آذربایجان غربی در این زمینه به دلیل توجه دولت به توسعه این استان سهم بالایی شامل سه شهرستان خوی، مهاباد و میاندوآب در سطح کشور به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به فرا رسیدن سی امین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی بیان داشت: امروز شاهد نفوذ اندیشه‌های انقلابی امام خمینی (ره) در جنبش‌های سیاسی بسیاری از کشورهای مسلمان هستیم و این امر برخاسته از ایمان و حضور مردم است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی پایگاه مستحکمی در بین ملل مستضعف جهان مطرح است، اضافه کرد: این پایگاه به رهبری امام خمینی (ره) از 30 سال گذشته در ایران شکل گرفت و اکنون نیز در بین کشورهای مسلمان جهان دارای جایگاه خاصی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی و دولت نهم در استان آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: امروز این استان در بسیاری از شاخص های از جمله صنایع غذاییف بخشی از فعالیت طرح بنگاههای اقتصادی کوچک زودبازده در رده های برتر کشوری قرار دارد.

قربانی دستیابی به انرژی هسته‌ای از جمله بزرگترین دستاوردهای انقلاب دانست و گفت: این موفقیت با عنایت دولت نهم به بار نشست و تمام توطئه های آمریکا نه تنها خدشه ای در این عرصه برای نظام به وجود نیاورد بلکه در این مسئله دولت آمریکا با ایجاد تنش‌های بی ‌خود زمینه شرمساری خود را در جهان مهیا کرد.

استانداری آذربایجان غربی امروز در راس هئیتی از مدیران دستگاههای اجرایی به منظور بازدید افتتاح تعدادی از طرح های عمرانی به این شهرستان سفر کرده است.