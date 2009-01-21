سیزدهمین شماره فصلنامه تخصصی کلک دیرین منتشر شد

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: کلک دیرین تنها نشریه تخصصی خوشنویسی در ایران بوده که امروز سیزدهمین شماره آن در سطح کشور منتشر شد.

منصور طبیعی با اشاره به اینکه این فصلنامه از سوی انجمن خوشنویسی با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس منتشر می شود، عنوان کرد: حدود 10سال از انتشار نشریه کلک دیرین می گذرد که البته طی دو سال اخیر به صورت منظم و هر فصل در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.

وی ضمن ارزیابی مثبت از محتوای این نشریه تخصصی بیان کرد: کلک دیرین تا به امروز روند بسیار مناسبی را در حوزه خوشنویسی داشته و امیدواریم در آینده نیز این وضعیت همچنان ادامه یافته و اثر مثبتی را در حوزه هنر خوشنویسی داشته باشد.

به گزارش مهر، مدیر مسئول نشریه مجید چیز فهم دانشمندیان و سردبیر آن نیز احمد علوی ابرقویی است.