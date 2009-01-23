بهره برداری آزمایشی راه آهن اصفهان-اقلید در 12 بهمن

رسول بی پروا در گفتگو با مهر گفت: ایستگاه اقیلد- آباده در نیمه مسیر ریلی راه آهن اصفهان-شیراز قرار دارد که با افتتاح بخش اصفهان-اقلید از کل این مسیر نخستین قطار از ایستگاه اقلید به مشهد مقدس اعزام می شود.

مجری راه آهن اصفهان-شیراز افزود: بهره برداری از راه آهن اصفهان-اقلید به صورت آزمایشی خواهد بود تا از این طریق بخشی از مسافران جا به جا شوند و بخشی از وسایل و ادوات مورد نیاز ساخت باقی مانده این خط ریلی به این وسیله حمل شود.

وی ادامه داد: فاصله اصفهان- اقلید 230 کیلومتر است که در مرحله نخست مورد بهره برداری آزمایشی و سپس هم زمان با بهره برداری از کل خط ریلی اصفهان-شیراز مورد استفاده نهایی قرار می گیرد.

بی پروا خاطر نشان کرد: ریل گذاری راه آهن اصفهان-شیراز به صورت شبانه روزی در حال انجام است و سعی می شود تا پایان سال بخش ریل گذاری آن به اتمام برسد.

مجری راه آهن اصفهان-شیراز تصریح کرد: زمان افتتاح راه آهن اصفهان-شیراز خرداد سال آینده خواهد بود.