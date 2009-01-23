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۴ بهمن ۱۳۸۷، ۱۳:۲۷

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بهره برداری آزمایشی راه آهن اصفهان-اقلید در 12 بهمن

بهره برداری آزمایشی راه آهن اصفهان-اقلید در 12 بهمن

مجری راه آهن اصفهان-شیراز از راه اندازی اولین قطار از ایستگاه اقلید این خط ریلی به مقصد مشهد در تاریخ 12 بهمن ماه جاری خبر داد.

رسول بی پروا در گفتگو با مهر گفت: ایستگاه اقیلد- آباده در نیمه مسیر ریلی راه آهن اصفهان-شیراز قرار دارد که با افتتاح بخش اصفهان-اقلید از کل این مسیر نخستین قطار از ایستگاه اقلید به مشهد مقدس اعزام می شود.

مجری راه آهن اصفهان-شیراز افزود: بهره برداری از راه آهن اصفهان-اقلید به صورت آزمایشی خواهد بود تا از این طریق بخشی از مسافران جا به جا شوند و بخشی از وسایل و ادوات مورد نیاز ساخت باقی مانده این خط ریلی به این وسیله حمل شود.

وی ادامه داد: فاصله اصفهان- اقلید 230 کیلومتر است که در مرحله نخست مورد بهره برداری آزمایشی و سپس هم زمان با بهره برداری از کل خط ریلی اصفهان-شیراز مورد استفاده نهایی قرار می گیرد.

بی پروا خاطر نشان کرد: ریل گذاری راه آهن اصفهان-شیراز به صورت شبانه روزی در حال انجام است و سعی می شود تا پایان سال بخش ریل گذاری آن به اتمام برسد.

مجری راه آهن اصفهان-شیراز تصریح کرد: زمان افتتاح راه آهن اصفهان-شیراز خرداد سال آینده خواهد بود.

کد مطلب 820612

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