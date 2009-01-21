تکمیل طرحهای نیمه کاره اولویت اصلی شهرداریهای گلستان است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، هوشنگ غلام زاده عصر چهارشنبه در نشست با شهرداران استان افزود: از تکمیل سریعتر پروژه ها نباید به عنوان شتاب زدگی یاد کرد بلکه رعایت آیین نامه ها و ضوابط فنی در کنار کمیت مهم است.

وی اظهار داشت: طولانی شدن روند اجرای برخی پروژه ها، سبب کاستن از شیرینی بهره برداری از آنها در کام مردم خواهد شد.

غلامزاده بر تهیه بودجه سالیانه و تعرفه عوارض سال 88 شهرداریها در زمان مقرر تاکید و خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از فشار بر مردم و کنترل تورم، تعرفه عوارض سال 88 به هیچ وجه نباید در مقایسه با تعرفه سال جاری افزایش داشته باشد.

معاون عمرانی استانداری گلستان بیان داشت: شهرداریها با شناسایی منابع درآمدی جدید در جهت رفع اتکا به اعتبارات دولتی تلاش کنند.

وی یادآور شد: ایجاد تحول در شهرها مستلزم افزایش درآمد شهرداریها بوده و از این رو نیاز است شهرداران بدون تحمیل فشار به مردم، در راستای تعریف منابع درآمدی جدید برنامه ریزی کنند.

وی عنوان کرد: همچنین شهرداریها از جذب نیروی جدید خارج از چارت سازمانی و برخلاف مقررات و آیین نامه ها خودداری کنند.

غلامزاده همچنین بر اجرای فازهای مختلف طرح مبلمان شهری شهرهای واقع در مسیر جاده اصلی طبق برنامه زمان بندی شده مشخص تاکید کرد.

استان گلستان 24 شهر و شهرداری دارد.