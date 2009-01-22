مسافرانی که تا مقصد می لرزند؛ معضل مینی بوسهای فرسوده در خرم آباد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، برخی از شهروندان خرم آبادی با دعوت های گلایه آمیز خود خواستار تهیه گزارشی از وضعیت مینی بوس های بین شهری شدند تا خبرنگار مهر نیز در این روزهای سرد سال به پایانه های مسافربری خرم آباد سری زده تا شاید پرده از گلایه های بی شمار مردم پیرامون وضعیت سیستم حمل و نقل بین شهری بردارد.

مسافرانی که در سرما و گرما بر خود می لرزند!

یکی از مسافران مینی بوس های مسیر خرم آباد به بروجرد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در این روزهای سرد سال مسافران مینی بوس های بین شهری تا مقصد بر خود می لرزند!، ادامه داد: فرسوده بودن مینی بوس ها، نداشتن امکانات رفاهی، عدم وجود بخاریهای مناسب و حتی ظاهر نامناسب آنها لرزه بر اندام هر مسافری می اندازد.

وی که خود را مسافر همیشگی جاده خرم آباد - بروجرد و مشتری دائمی این مینی بوسهای مستهلک می داند، یادآور می شود: استاندارد نبودن وضعیت مینی بوسها در همه فصول سال برای مردم مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.

وی گرمای تابستان و سرمای زمستان را جزو جدا ناپذیر این مینی بوس ها عنوان می کند و یادآور می شود: در زمستان سالهای گذشته حتی ما شاهد روشن کردن پیک نیک به علت اوج سرما در این مینی بوس ها بودیم که خود موجب خطرات زیادی شده بود.

این شهروند که گلایه های زیادی از وضعیت مینی بوس های بین شهری داشت با یادآوری اینکه دو سال است که با این وسایل جاده خرم آباد - بروجرد را طی می کند، ادامه داد: در طول این دو سال گویا هیچ کس به فکر تعویض یا حتی ساماندهی این مینی بوسها فرسوده نیفتاده است.

وی با اشاره به اینکه تنها تفاوتی که در طول این دو سال در وضعیت پایانه مسافربری شرق خرم آباد اتفاق افتاده که جای تشکر دارد، ساماندهی و استانداردسازی فضای این پایانه بوده است، افزود: اما آنچه که مسئولان باید به آن توجه ویژه داشته باشند تنها ساختمان پایانه مسافربری نیست بلکه رفاه و آسایش مسافران باید در مرحله اول مورد توجه قرار گیرد.

یکی از رانندگان بروجردی که شاهد گفتگوی مهر با مردم بود عنوان کرد: معضل مینی بوس های فرسوده باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد.

وی که خود را نان آور یک خانواده می داند، ادامه می دهد: اینکه مینی بوس ها مستهلک هستند و دارای امکانات رفاهی نیستند را خود رانندگان نیز قبول دارند ولی با توجه به اینکه این وسیله تنها وسیله امرار معاش آنها محسوب می شود چاره چیست؟

این راننده مینی بوس با تاکید بر اینکه دولت باید با ارائه تسهیلات به دارندگان این وسایل در راستای استاندارد سازی سیستم حمل و نقل بین شهری گام بردارد، یادآور شد: موضوع مینی بوسهای فرسوده از جمله مواردی است که باید توسط رسانه ها به طور جدی پیگیری شود.

نگرانی از وضعیت مینی بوس های مستهلک درون شهری

به گزارش مهر، وضعیت مینی بوسها تنها به حمل و نقل بین شهری محدود نمی شود. بسیاری از سرویس های مدارس و ادارات استان از همین مینی بوسهای فرسوده هستند که خود موجب ایجاد مشکلاتی برای مردم شده اند.

یکی از بانوان خرم آبادی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر سرویس مدرسه برخی از مدارس شهر را مینی بوسهای قدیمی تشکیل می دهند که هر کدام دارای عمر بالا هستند.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه تاکنون در این رابطه مشکلی برای فرزندش پیش نیامده است، ادامه می دهد: اما این دلیل نمی شود که در آینده مشکلی رخ ندهد.

این شهروند خرم آبادی با یادآوری اینکه دهها سال است که این مینی بوسها در حال فعالیت هستند، ادامه می دهد: آنچه که ضرورت آن قابل انکار نیست توجه به وضعیت سیستم حمل و نقل درون شهری به ویژه مینی بوس هایی است که در داخل شهر خدمات ارائه می دهند.

یکی دیگر از شهروندان نیز با نگاه دیگری به این موضوع عنوان می کند: دولت می تواند در راستای گسترش حمل و نقل عمومی و استاندارد سازی حمل و نقل درون شهری اقدام به دادن تسهیلات به رانندگان به منظور توسعه سیستم مینی بوس رانی نوین و مدرن کند.

وی یادآور می شود: با توجه به وضعیت ترافیکی شهر خرم آباد در صورت ورود مینی بوس های استاندارد به طور قطع شاهد استقبال مردم از این وسیله نقلیه عمومی خواهیم بود.

مینی بوس های فرسوده سه برابر مینی بوس ها نو آلودگی ایجاد می کنند

این در حالی است که کارشناسان محیط زیست نیز معتقدند که که مینی بوس های فرسوده سه برابر مینی بوس ها نو و مدرن آلودگی ایجاد می کنند.

به گفته این کارشناسان بر اساس تحقیقات و آزمایش های انجام شده بر روی تعدادی از مینی بوس های فعال، مجموع میزان آلودگی تولید شده شامل مونوکسید کربن، ترکیبات آلی فرار بدون متان، اکسیدهای نیتروژن، دی اکسید گوگرد و ذرات معلق در مینی بوس های بنز که عمر بالای 5 سال دارند 23 هزار و 67 میلی گرم در هر کیلومتر و مینی بوس های فیات با عمر بالای 5 سال 26 هزار و 662 میلی گرم در هر کیلومتر است و در مینی بوس های ایویکو با عمر 5 سال معادل 19 هزار و 308 میلی گرم در هرکیلومتر آلودگی تولید می کند.

بر اساس همین تحقیقات این در حالیست که یک مینی بوس جدید با استاندارد و بهره گیری از گازوئیل پاکتر آلودگی هوا معادل 6 هزار و 315 میلی گرم بر کیلومتر یعنی کمتر از یک سوم مینی بوس های فرسوده وارد جو خواهد کرد.

بهره گیری از مینی بوس های جدید که از تکنولوژی بالاتری در موتور برخوردارند و استفاده از سوخت تمیز جهت مینی بوس های ناوگان حمل و نقل عمومی می تواند نقش بسیار مهمی را در کاهش میزان آلایندگی این خودروها ایفا کند.

همچنین در مورد میزان مصرف سوخت مینی بوس های قدیمی و جدید نیز بر اساس تحقیقات صورت گرفته میزان مصرف گازوئیل مینی بوس های بنز که عمر بالای 5 سال دارند 307/0 لیتر بر کیلومتر و مینی بوس های فیات با عمر بالای 5 سال 307/0 لیتر است در حالیکه مینی بوس های جدید 228/0 لیتر گازوئیل در هر کیلومتر مصرف می کنند که این میزان بیانگر صرفه جویی سوخت در صورت نوسازی ناوگان خواهد بود.

متوسط سن مینی بوس های فرسوده کشور 26 سال است

مدیر کل سازمان حمل و نقل و پایانه های استان لرستان معضل مینی بوسهای فرسوده را معضلی کشوری دانست و یادآور شد: متوسط میانگین سنی مینی بوس های فرسوده بیش از 26 سال است.

نصرت الله حیدری با بیان اینکه سال گذشته 30 درستگاه مینی بوس مدرن از محل تهسیلات بنگاههای زودبازده در اختیار متقاضیان قرار گرفته است، عنوان کرد: در سال جاری درخواست اعطای تسهیلات لازم برای 200 دستگاه مینی بوس به کارگروه اشتغال و استانداری لرستان داده شده است که متاسفانه به دلیل مشکلات بانکها هنوز این تسهیلات واگذار نشده است.

وی با اشاره به گلایه های مردم به سرد بودن مینی بوس ها در فصل زمستان، یادآور شد: با توجه به اینکه بخاری این مینی بوس ها خیلی ضعیف است عملا در فصل زمستان نمی توانند درون وسیله را گرم کند.

این مقام مسئول با اشاره به ممنوع شدن استفاده از پیک نیک در درون مینی بوس های بین شهری در قالب یک بخشنامه، تاکید کرد: مینی بوس های قدیمی در فصل زمستان دارای مشکل هستند که ما این معضل را قبول داریم ولی با مینی بوس هایی که اصلا سیستم بخاری ندارند برخورد خواهد شد.

حیدری فرسودگی نوگان مینی بوس کشور را یکی از مشکلات موجود در بخش حمل و نقل دانست و یادآور شد: یکی از برنامه های سازمان حمل و نقل و پایانه ها این است که وسایل نقلیه ای را که دارای عمر بالای 20 سال هستند از رده خارج کنند.

وی با اشاره به اینکه در این بخش تسهیلات لازم داده می شود، ادامه داد: در بحث ناوگان کامیون که دارای عمر بالای 40 سال بود این کار صورت گرفته است که امیدواریم به بخش مینی بوس نیز تعمیم داده شود.

مدیر کل سازمان حمل و نقل و پایانه های استان لرستان همچنین با اشاره به تهسیلات ستاد تبصره 13 و کمکهای بلاعوض این سازمان برای ساماندهی سیستم حمل و نقل مینی بوس، خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه بازگشت سرمایه در بحث مینی بوس به سختی اتفاق می افتد متقاضیان نیز از این امر خیلی استقبال نکردند.

حیدری یادآور شد: در حال حاضر بیش از یک هزار و 200 دستگاه مینی بوس در سطح استان فعالیت می کنند که 90 درصد این دستگاهها در سیستم حمل و نقل بین شهری خدمات ارائه می دهند.

به هر حال به نظر می رسد با توجه به گلایه های شهروندان، عدم ایمنی مینی بوسهای فرسوده، عدم تامین رفاه و آسایش مردم و همچنین مشکلات زیست محیطی و مصرف بالای سوخت در مینی بوسهای مستهلک باید هرچه سریعتر اقدامی موثر در راستای ساماندهی این سیستم حمل و نقل در کشور و در استان لرستان صورت گیرد.