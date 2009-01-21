170 برنامه در سی امین سالگرد انقلاب در سمنان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، احمد عجم بعد از ظهر امروز در نشستی خبری با خبرنگاران گفت: 135 طرح عمرانی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی مهم از برنامه های دهه فجر امسال در استان سمنان است.

وی افزود: 900 پروژه در سطح کشور همزمان با نهم بهمن ماه افتتاح می شود که از این 900 پروژه 30 پروژه مربوط به استان سمنان است.

به گفته وی، 30 پروژه استان سمنان با اعتبار 560 میلیارد ریال اجرا و آماده شده است .

وی اتصال خط فرعی راه آهن شهرک صنعتی سمنان، افتتاح خوابگاه 120 نفره دانشگاه علوم پزشکی سمنان، مجتمع فرهنگی هنری کومش سمنان، پست 400 کیلوولت شاهرود، ساختمان ترمینال مسافری دامغان، تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی شاهرود را مهمترین پروژه ها عنوان کرد.

رئیس شورای اطلاع رسانی استان سمنان طرح تکمیل کارخانجات نورد سمنان، چندین سالن ورزشی ویژه خواهران و برادران، گازرسانی به کلاته خیج، پست 63 کیلوولت امیریه دامغان را از دیگر پروژه ها عنوان کرد.

به گفته عجم، اجرای سرود انقلاب با حضور 1357 نفر در جریان راهپیمایی 22 بهمن، بهره برداری از ماکت یادمان انقلاب در میدان امام سمنان، تدوین کتاب 30 سال انقلاب اسلامی، تهیه فیلم مستند انقلاب، اجرای 30 تئاتر خیابانی و برپایی نمایشگاه بزرگ کتاب با حضور 300 ناشر کشوری از جمله برنامه های استان است.