نظر نهایی کمیسیون اقتصادی درباره لایحه 15 هزار میلیارد تومانی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: این وجوه به عنوان تقویت و افزایش سرمایه بانکها و بازپرداخت بدهی دولت به بانکها خواهد بود.
وی نقطه مثبت این موضوع را غیر تورمی بودن این وجوه دانست و تصریح کرد: این وجوه هم اکنون در جریان استفاده است، بنابراین تاثیری در افزایش نقدینگی ندارد.
مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: کاهش قیمت نفت، اقتضا می کند که موجودی حساب ذخیره ارزی با احتیاط مورد استفاده قرار گیرد و دیگر از موجودی این حساب برای موارد این چنینی استفاده نخواهد شد.
صندوق توسعه ملی
وی ایجاد صندوق توسعه ملی براساس سیاستهای کلی برنامه پنجم را تدبیر بسیار مناسبی ارزیابی کرد و افزود: من در سال 84 طرحی را به مجلس بردم و تشکیل چنین صندوقی را پیشنهاد کردم، متاسفانه رای کافی را کسب نکرد و اگر صندوق مورد نظر مذکور تشکیل شده بود، شاید تاکنون بیش از 150 میلیارد دلار موجودی این صندوق بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه با تشکیل صندوق توسعه ملی ، حساب ذخیره ارزی برچیده می شود، گفت: هم اکنون هرچه مازاد بر بودجه به صورت ارزی باشد، وارد حساب ذخیره ارزی می شود و ممکن است بیش و یا کمتر از 50 درصد باشد اما 50 درصد آن را باید به بخش خصوصی می پرداختند که در عمل چنین اتفاقی رخ نداد.
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