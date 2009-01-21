عباس قلی زاده در گفتگو با مهر درباره تمهیدات وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار شب عید گفت: وزارت بازرگانی براساس تجربیات چند ساله خود که در طول سال برنامه هایی را برای تنظیم بازار پیش بینی می کند، امسال نیز برای تامین اقلام مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال و سال جدید تمهیداتی را انجام داده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان تهران افزود: وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار ایام مختلف سال تقویمی را تهیه کرده و براساس آن برای امور مختلف برنامه ریزی می کند، یکی از دوره های زمانی مشخص شده در این تقویم، ایام پایانی سال است که به دلیل حساسیت خاص و نیازهایی که مردم برای تامین اقلام مورد نیاز این ایام سال دارند، برنامه ریزیهایی صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: هدف ما این است که در این ایام مردم در آرامش نسبی به سر برند و بازار نیز به لحاظ قیمتی و کیفیتی بتواند خود را کنترل کند، بر این اساس، وزارت بازرگانی بر روی دو بحث برگزاری نمایشگاههای بهاره و تامین میوه شب عید تمرکز ویژه دارد.

به گفته قلی زاده، وزارت بازرگانی بر روی دو بحث مذکور حساسیتهای ویژه دارد و بر همین مبنا نیز برنامه های ذخیره سازی میوه را برای دو نوع میوه سیب و پرتغال صورت داده است.

مدیرکل سابق تامین و توزیع کالای وزارت بازرگانی خاطرنشان کرد: امسال وزارت بازرگانی از مهرماه شروع به برنامه ریزی برای خرید و ذخیره سازی سیب و پرتغال شب عید از محصولات داخلی کرده است و بر همین اساس اکثر استانهای کشور مقوله ذخیره سازی سیب را با توجه به فصل برداشت در مهرماه به خوبی انجام داده اند.

وی اظهار داشت: مشکلی از بابت تامین سیب مورد نیاز شب عید وجود ندارد؛ ضمن اینکه در بخش پرتغال نیز این برنامه ریزی انجام شده و مشکلی از لحاظ تامین سیب و پرتغال نداریم. نکته حائز اهمیت سطح کیفی این محصولات است که به لحاظ کیفیتی خوب است و مرغوبیت بخصوص در سطح شهر تهران وضعیت خوبی دارد.

قلی زاده گفت: تامین میوه از داخل کشور صورت گرفته و وارداتی از سوی دولت صورت نگرفته است، در این راستا دولت نمی تواند از واردات میوه جلوگیری کند این کار صحیح نیست، ضمن اینکه کل تامین میوه را از داخل انجام داده و اگر وارداتی نیز توسط بخش خصوصی صورت گرفته هیچ منعی ندارد و اگردولت جلوی این کار بخش خصوصی را بگیرد قطعا باید به عده ای دیگر پاسخگو باشد.