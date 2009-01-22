شهرکهای دامپروری؛ اولویتی برای بخش خصوصی یا فارغ التحصیلان

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در بیست و پنجمین جلسه استانی هیئت وزیران در دور اول سفر به گیلان احداث 16 شهرک دامپروری با هدف توسعه دامپروری در گیلان و رفع محدودیتهای زیست محیطی به تصویب رسیده است که با توسعه این شهرکها شکوفایی فعالیتهای دامپروری و افزایش تولیدات دامی را در سطح این استان شاهد خواهیم بود.

احداث شهرکهای دامپروری منهای حضور بخش خصوصی در هاله ای از ابهام

با توجه به اهمیت شهرکهای دامپروری در اشتغالزایی و افزایش تولید توسعه ایجاد این واحدهای بدون حضور بخش خصوصی و تفکر صرفا دولتی در شرایط کنونی نه مقرون به صرفه، نه به صلاح نه امکان و نه تضمینی وجود دارد.

در اجرای شهرکهای دامپروری قرار براین بود همزمان با کار بخش خصوصی بخش دولتی نیز زیر ساختهای لازم را فراهم کند نه اینکه زیر ساختهای یک شهرک دامپروری ازسوی دولت فراهم و بعد سرمایه گذاری در این واحدها هاله ای از ابهام باشد.

نمونه بارز این تجربه شرکت دامپروری سفیدرود با وسعت چهار هزار هکتار زمین و فراهم بودن کلیه زیر ساختهای لازم متاسفانه کارکردهای قابل قبولی نداشته از اینرو باید در اینگونه موارد واقع بینانه پیش رفت؟

توسعه شهرکهای دامپروری در شرایط کنونی باید واقع بینانه باشد

بدین ترتیب برای توسعه مجتمع های دامپروری دراستان به هر میزان اعتبار دولتی هزینه می شود باید بخش خصوصی فعالیت خود را شروع و به عبارتی بخش خصوصی به موازات بخش دولتی کاررا پیش ببرد.

شهرکهای دامپروری بر اساس بند الف تبصره سه فقط برای بهره برداری فارغ التحصیلان بخش کشاورزی ایجاد می شود.

هم اکنون احداث هفت مجتمع دامپروری با سالی 5/2 میلیارد تومان اعتبار آغاز شده و برای به سامان رساند بقیه شهرکهای دامپروری مصوب ضمن احصاء زمین نیاز به اعتبارات ویژه است.

استاندار گیلان هم دراین خصوص اعلام کرد: مسئولان درانجام فعالیتها ضمن شناخت مقررات، محدودیتها و فرصتها نباید صرفا دولتی فکر کنند.

هر سرمایه گذار توانا باید در شهرکهای دامپروری سرمایه گذاری کند

روح الله قهرمانی چابک عنوان کرد: به رغم اینکه فارغ التحصیلان بخش کشاورزی در بهره برداری شهرکهای دامپروری در اولویتند اما هر سرمایه گذاری که آمادگی سرمایه گذاری دراین واحدها را داشته باشد باید استقبال کرد و نباید امکانات را محدود و فرصتها را از دست داد.

وی با بیان اینکه مجتمع های دامپروری بر اساس بند الف تبصره سه فقط برای بهره برداری فارغ التحصیلان بخش کشاورزی است، افزود: این سیاست، برنامه داخلی وزارت جهاد کشاورزی بوده و در مصوبه سفر استانی هیئت دولت به گیلان هر سرمایه گذاری که توانا بر انجام کار باشد باید در شهرک دامپروری سرمایه گذاری کند.

قهرمانی ادامه داد: برای اولین بار این شهرکهای در دور اول سفر استانی رئیس جمهور به استان مازندران با هدف افزایش تولید شیر در استانهای شمالی مصوب شد.

جمعی از کارشناسان و صاحبنظران در خصوص احداث شهرکهای دامپروری در شهرهای گیلان بر کار کارشناسی دقیق با استفاده از پشتوانه علمی تاکید داشته و معتقدند، احداث مجتمع های دامپروری باید در کنار ایجاد شغل در این صنعت و استفاده از پتانسیل موجود آن به ضوابط زیست محیطی و میزان آلودگی، مکانیزم قوی برای جلوگیری از شیوع بیماریهای مشترک دام و انسان، جلوگیری از مراتع و زمینهای کشاورزی توجهی ویژه داشت.

به هر حال تأسیس شهرکهای دامپروری می تواند نقش مهمی در توسعه اشتغال در بخش کشاورزی داشته باشد و باید در این شهرکها کمکهای علمی و فنی در اختیار دانشجویان، دانش آموختگان و فعالان بخش خصوصی قرار گیرد.

توسعه شهرکهای دامپروری افزایش درآمد ارزی را به دنبال خواهد داشت

توسعه شهرکهای دامپروری علی رغم کاهش فشار موجود بر وزارت جهاد کشاورزی سبب استفاده بهینه از پتانسیلهای غنی استان، افزایش صادرات محصولات لبنی و در نهایت افزایش درآمد ارزی خواهد شد.

بنابراین احداث شهرکهای دامپروری به رغم توسعه فعالیتهای امور دامی، پرورش دامها به صورت صنعتی و افزایش تولیدات لبنی، درایجاد اشتغال برای دانش آموختگان دانشگاهی رشته علوم دامی یک مزیت است.

ساماندهی تولیدیهای پراکنده، انتقال واحدهای دامی داخل بافت شهر و روستا، کنترل و قرنطینه دامی، سهولت در سرمایه گذاری و مدیریت در بازاریابی، توزیع و تبدیل فرآوردههای دامی با استفاده از تسهیلات، ایجاد اشتغال برای جوانان و فارغ التحصیلان وامکان استفاده از روشهای نوین مدیریتی ازاهداف احداث شهرکهای دامپروری است.

جمع آوری واحد های دامپروری مزاحم از حاشیه شهر و روستا، صرفه جویی در هزینه های ثابت و جاری، کاهش هزینه سرانه تولید، امکان ایجاد صنایع تبدیلی به صورت متمرکز، اعمال مدیریت بهینه جمع آوری، تبدیل و صادرات شیر و گوشت و سایر فرآورده های دامی از کارکردهای مهم این شهرکها خواهد بود.