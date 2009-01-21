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۲ بهمن ۱۳۸۷، ۱۵:۲۹

گفتارهای چپ معاصر بررسی می‌شوند

مؤسسه مطالعاتی اندیشه سیاسی-اقتصادی در ادامه برنامه‌های خود در حوزه اندیشه سیاسی اقدام به برگزاری اولین همایش "گفتارهای چپ معاصر" کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش فردا پنجشنبه سوم بهمن ماه 1387 از ساعت 12:30 در سالن اجتماعات مؤسسه مطالعاتی اندیشه سیاسی-اقتصادی برگزار می‌شود.  

این همایش در دو بخش است که در بخش اول پس از معرفی ایده همایش توسط مراد فرهادپور به موضوعات ذیل پرداخته می‌شود: 1. جورجو آگامبن: الهیات سیاسی- امید مهرگان2. جورجو آگامبن:‌ قانون و سیاست- مراد فرهادپور3. اسلاوی ژیژک: سیاست روانکاوی- مازیار اسلامی.

همچنین در بخش دوم این همایش موضوعات ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرند:

آلن بدیو: رخداد، سیاست، سوژه- صالح نجفی2. آلن بدیو: هستی شناسی و سیاست به مثابه رویه حقیقت- علی عباس بیگی 3.  اخلاق گرایی به مثابه نیهیلیسم پست مدرن- باوند بهپور4.آلن بدیو: کلی‌گرایی و سیاست رادیکال- مراد فرهادپور.

این مؤسسه در خیابان دکتر بهشتی، خیابان اندیشه، نبش اندیشه هفتم، پلاک12واقع است.

کد مطلب 820653

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