به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش فردا پنجشنبه سوم بهمن ماه 1387 از ساعت 12:30 در سالن اجتماعات مؤسسه مطالعاتی اندیشه سیاسی-اقتصادی برگزار می‌شود.

این همایش در دو بخش است که در بخش اول پس از معرفی ایده همایش توسط مراد فرهادپور به موضوعات ذیل پرداخته می‌شود: 1. جورجو آگامبن: الهیات سیاسی- امید مهرگان2. جورجو آگامبن:‌ قانون و سیاست- مراد فرهادپور3. اسلاوی ژیژک: سیاست روانکاوی- مازیار اسلامی.

همچنین در بخش دوم این همایش موضوعات ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرند:

آلن بدیو: رخداد، سیاست، سوژه- صالح نجفی2. آلن بدیو: هستی شناسی و سیاست به مثابه رویه حقیقت- علی عباس بیگی 3. اخلاق گرایی به مثابه نیهیلیسم پست مدرن- باوند بهپور4.آلن بدیو: کلی‌گرایی و سیاست رادیکال- مراد فرهادپور.

این مؤسسه در خیابان دکتر بهشتی، خیابان اندیشه، نبش اندیشه هفتم، پلاک12واقع است.