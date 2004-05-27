مراسم روز جهاني تئاتر برگزار نمي شود

خانه تئاتر، جشن روز جهاني تئاتر را كه قرار بود جمعه 8 خرداد در خانه هنرمندان ايران برگزارشود ، به علت عزاداري و همدردي با مردم عراق به وقت ديگري موكول كرد.

"اصغر همت" سخنگوي خانه تئاتر طي تماس تلفني با اعلام خبر فوق به خبرنگار سرويس تئاتر "مهر" گقت : پس ازاعلام روز جمعه به عنوان روز عزاي ملي از سوي رهبر معظم انقلاب ، هيأت مديره خانه تئاتر تصميم گرفت به خاطر كشتار مسلمانان و هتك حرمت به عتبات مقدس عراق، مراسم جشن خود را به روز ديگري موكول كند.



وي افزود: از آنجا كه آخر هفته آينده نيز مصادف با نيمه خرداد وايام سوگواري ، رحلت حضرت امام خميني(ره) وسالروز قيام 15 خرداد است ، برگزاري اين مراسم را بايد به زمان مناسب ديگري موكول كرد كه متعاقبا اعلام مي شود.



لازم به توضيح است هيأت مديره جديد خانه تئاتر طي اقدامي غير منتظره تصميم گرفت مراسم روز جهاني تئاتر را امسال به طور مستقل از مراسم مر كز هنرهاي نمايشي در 8 خرداد برگزار كند. جشن روز جهاني تئاتر مركزهنرهاي نمايشي 12 ارديبهشت ماه درسالن اصلي تئاتر شهر برگزار شد.