"تاریخ ادبیات فارسی" به زبان آلبانیایی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب از سوی نمایندگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در راستای اعلام سال 2008 از سوی یونسکو به عنوان سال جهانی زبانها منتشر شده است.

مترجم این اثر عبدالله رجبی دانشجوی آلبانی الاصل در مقطع دکتری زبان و ادبیات فارسی در ایران است و توسط پروفسور دکتر "یورگو بولو" از اساتید آلبانی در حوزه زبان و ادبیات ویراستاری شده است.

درمقدمه این کتاب به قلم شهروز فلاحت‌پیشه سرپرست نمایندگی فرهنگی کشورمان در آلبانی آمده است : "ادبیات فارسی گنجینه‌ای عظیم از دانش و معرفت است. این ادبیات توانسته است آنچنان آموزه‌هایی برای جهانیان و سایر فرهنگها و تمدنها عرضه کند که هر جا، پای این ادبیات بدانجا باز شده، افکار عمومی فرهنگ میزبان ضمن پذیرش داوطلبانه و از سوی تمنای آن، از این گنجینه معرفتی بهره‌ها برده اند."

در ادامه این مقدمه آمده است: "در بسیاری از کشورهای دنیا خیلی قبلتر از آنکه نهادی ایرانی حضور پیدا کند و اقدام به معرفی، ترجمه و ارائه آثاری از این ادبیات را کند بسیاری از این آثار به صورت خودجوش و از سوی فرهیختگان و برجستگان همان جوامع ترجمه و معرفی شده‌اند. در مورد کشور آلبانی جامعه و فرهنگ این کشور با این ادبیات بیگانه نیست. بیش از نیم قرن پیش مجموعه‌هایی از این ادبیات همچون بوستان و گلستان سعدی، گزیده‌ای از شاهنامه فردوسی و رباعیات خیام در این سرزمین به شکل خودجوش ترجمه و چاپ شده‌اند....."