تامین 500 هزار کیلوگرم بذر شلتوک برنج در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود غلامی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای کشاورزی مازندران در ساری افزود: 484 هزار و 270 کیلوگرم انواع بذور گواهی شده و مادری شلتوک برنج از ارقام پرمحصول شفق، ندا، شیرودی، فجر و پویا برای بخش کشاورزی مازندران در سال زراعی جاری جاری توسط این شرکت تامین شده است.

وی خاطر نشان کرد: کالاهای فوق آماده توزیع در بین کشاورزان متقاضی استان است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران اشاره کرد: این شرکت توانست با همکاری محققان موسسه تحقیقات برنج کشور، بذر و شلتوک مورد نیاز مازندران و برخی استان های برنج خیز کشور را تامین کند.

وی اضافه کرد: با عنایت به قابلیت و توانمندی بالای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، این مجموعه قادر است به هر میزان که بذر شلتوک مورد نیاز باشد تامین کند.

غلامی با اشاره به اینکه استفاده از بذور در طبقات مادری و گواهی شده همراه با اعمال مدیریت صحیح بر اساس دیدگاه فنی کارشناسان می تواند افزایش چشمگیری در عملکرد داشته باشد، گفت: انتظار می رود کارشناسان بخش تولید بتوانند کشاورزان را با این مهم آشنا کنند.

به گفته وی، به طور قطع برای رسیدن به اهداف برنامه اقدامات گسترده ترویجی و آموزش یکی از اولویت های اساسی و به عنوان یک ضرورت محسوب می شود.