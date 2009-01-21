توضیح روابط عمومی سازمان تربیت بدنی به مصاحبه مهرعلیزاده با مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، در توضیح روابط عمومی سازمان تربیت بدنی آمده است:« قسمت دوم مصاحبه جناب آقای مهرعلیزاده همانند بخش اول آن حاوی مطالب کذب و جوسازی هایی است که قطعا اهالی ورزش کشور که خاطرات دوره مدیریت ایشان را کاملا در ذهن دارند، بهترین قضاوت را درباره صحت و سقم مطالب بیان شده خواهند داشت اما از آنجا که مطالب ارائه شده حاوی توهین به زحمات اهالی خانواده بزرگ ورزش کشور است توضیحات ذیل جهت تنویر افکار عمومی اعلام می شود:

1- عملکرد سازمان تربیت بدنی در بخش ساخت و ساز و توسعه فضاهای ورزشی کشور برهیچ کس پوشیده نیست و تکمیل و افتتاح حدود 3 هزار پروژه ورزشی که آمار و اطلاعات همه آنها در زمان افتتاح اعلام شده و هم اکنون نیز موجود است. در معرض دید مردم جای جای ایران اسلامی قرار دارد و مصاحبه آقای مهرعلیزاده نمی تواند منکر آن چیزی باشد که مردم هر روز در شهرهای خود شاهد آن هستند.

مصوبات سفرهای استانی دولت در بخش ورزش در تاریخ این کشور بی سابقه است و هرکس از جمله آقای مهرعلیزاده درباره ساخت و سازها و آمار آن شبهه ای دارد آماده ایم که وی را شهر به شهر برای بازدید از طرحها و صحبت با مردم همراهی کنیم. اما درباره افتتاح دوباره برخی طرحها باید گفت: هیچ طرحی در این دوره دوباره افتتاح نشده است. ظاهرا آقای مهرعلیزاده فراموش کرده اند که در ماههای آخر دوره ریاست بر سازمان به علت اینکه نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده بودند بسیاری از طرحها را نیمه تمام و فقط برای کار تبلیغاتی افتتاح کردند. از جمله ورزشگاه ساری که در طول 2 سال پس از رفتن ایشان و هزینه های فراوان با عنوان بهره برداری کامل تحویل مردم شیف ساری شد و نه افتتاح . این مطلب در خبرهای مربوطه به چشم می خورد و یا ورزشگاه تبریز، استادیوم یادگار امام تبریز از آغاز به کار تا 1384 بارها مراسم افتتاح را تجربه کرده است. لیکن بخشهای زیادی از این پروژه همچنان به علت عدم تکمیل یا بعضا عدم اجرا قابل استفاده بود و از سال 85 تاکنون حدود 15 میلیارد ریال توسط مدیریت فعلی در این پروژه هزینه شده اما هنوزهم کارهایی برای تکمیل مانده است.

اما درباره استادیوم های یزد، مشهد، تبریز، همدان و سنندج هیچکدام دوباره افتتاح نشده است و اصولا استادیوم همدان هنوز تکمیل نشده که افتتاح شود. این دروغ بزرگی است که قطعا آقای مهرعلیزاده در پیشگاه ملت ایران و خداوند بزرگ درباره آن پاسخگو خواهند بود. عجیب است که ایشان به عنوان یکی از مدیران این نظام در آستانه سی امین سال پیروزی انقلاب اسلامی اینگونه دستاوردهای نظام را فقط برای اثبات مدیریت قوی خود زیر سئوال می برند. به هر حال امیدواریم این مطالب به علت اینکه ایشان دوباره فکر شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به سرشان زده است، نباشد.»

در ادامه توضیح سازمان تربیت بدنی به بخش دوم گفتگوی محسن مهرعلیزاده به مهر آمده است:« در مورد تعداد مدالهای کسب شده که اظهارنظر ایشان جفایی در حق ورزشکاران کشور بوده و زحمات ایشان را نادیده گرفته است باید اعلام کرد که مسابقات متعدد و مختلفی در سطح دنیا همه ساله یا در دوره های مختلف (نظیر دوره های چهار ساله بازیهای المپیک و آسیایی یا جام جهانی فوتبال) برگزار می شود که تیم های کشورمان نیز در اکثر آنها حضور دارند اما مدالهایی مورد محاسبه و ارزیابی قرار می گیرد که در جدول زیر به آن و میزان مدالهای کسب شده اشاره شده است.

مدالهای کسب شده در مسابقات ورزشی

(المپیک ، پارالمپیک ، قهرمانی جهان، بازیهای آسیایی و قهرمانی آسیا)

از سال 1380 لغایت 9 ماهه 1387

عنوان مسابقات سال 80 سال 81 سال 82 سال 83 سال 84 سال 85 سال 86 9 ماهه سال87 المپیک - - - 6 - - - 2 پارالمپیک - - - 22 - - - 14 قهرمانی جهان 243 201 267 144 193 164 240 182 بازیهای آسیایی - 36 - - - 48 - - قهرمانی آسیا 149 136 241 208 156 108 277 230 فسبیک - - - - - 105 - - جمع کل 392 373 508 380 349 425 517 428

این آمار غیر قابل دستکاری می باشد و معیارهای مشخصی برای آن وجود دارد و حتی در برنامه های پنج ساله کشور به عنوان شاخص های ارزیابی عملکرد مطرح بوده فقط ذکر این نکته الزامیست که در سالهایی که مسابقات المپیک برگزار می گردد در خیلی از رشته ها مسابقات قهرمانی جهان انجام نمی شود و امکان کاهش تعداد مدالها وجود دارد اما آمار به تنهایی گویای حقایق نیست زیرا در سه سال اخیر حداقل 50 عنوان بدست آمده برای ورزش ایران سطح بین المللی برای نخستین بار در تاریخ ورزش کشور یا بعد از پیروزی انقلاب حاصل شده است. آیا افزایش سهمیه المپیک از 37 نفر به 55 نفر شعار است؟

آیا کسب سهمیه المپیک برای نخستین بار در رشته های تیر و کمان، قایقرانی، بدمینتون و شنا و برای بانوان در تکواندو، قایقرانی و تیروکمان ملموس نیست؟ آیا قهرمانی تیم والیبال نوجوانان در جهان و کسب عنوان سوم جهان در همین رشته، مدال برنز هندبال و شطرنج در بازیهای آسیایی، قهرمانی بسکتبال در جام ملت های آسیا و صعود به المپیک بعد از 55 سال ، قهرمانی تیم های فوتبال و هندبال نوجوانان در آسیا، قهرمانی تیم تکواندو در آسیا، کسب بیشترین مدال بعد از پیروزی انقلاب در بازیهای آسیایی دوحه، حضور تیم های گلبال، فوتبال و بسکتبال معلولین در پارالمپیک پکن و دهها عنوان دیگر گویای حقایقی از توان ورزش و ورزشکاران ایرانی نیست؟

آیا اعلام این عناوین و افتخارات ورزشکاران کشورمان جامعه، کوچکترین پاداشی بر زحمات این عزیزان نیست؟ این مدالها و سایر عناوین متعلق به کشور و جامعه اسلامی بوده و کسی نمی تواند مالک یا منکر آنها باشد.»