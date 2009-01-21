علی آبادی از ورزشگاه تختی بازدید کرد / تاکید بر تسریع روند بازسازی

به گزارش خبرنگار مهر، در این بازدید که کیومرث هاشمی معاون سازمان تربیت بدنی، بهرام افشارزاده دبیرکل کمیته ملی المپیک، حسن میرزا آقابیک دبیر اجرایی بازیهای کشورهای اسلامی ، عبدالرضا ساور معاون فرهنگی سازمان تربیت بدنی، علیرضا مددی مدیرکل تربیت بدنی استان تهران، حسین قاسمی نژاد مدیر ورزشگاه تختی و حسن ضیاء آذری مدیر ورزشگاه آزادی، جمعی ازمعاونین سازمان علی آبادی را همراهی می کردند ، رئیس سازمان تربیت بدنی ضمن بازدید از بخش های مختلف در جریان روند بازسازی این ورزشگاه برای میزبانی مراسم افتتاحیه و اختتامیه دومین دوره بازیهای کشورهای اسلامی قرار گرفت.

علی آبادی در این دیدارتاکید کرد: مسئولان پایتخت بویژه اداره کل تربیت بدنی استان تهران باید با جدیت روند آماده سازی این مجموعه را مد نظر داشته باشند و با برنامه ریزی و پیگیری، این مجموعه زیبا را در موعد مقرر برای بازیهای کشورهای اسلامی از هر نظر آماده کنند.

وی درجریان این بازدید، روند آماده سازی مجموعه تختی تهران را مناسب دانست، اما تاکید کرد که مدیریت مجموعه و مدیران ورزش تهران باید به این روند شتاب بیشتری بدهند و با توجه به این موضوع که بخش اعظم دومین دوره بازیهای کشورهای اسلامی در تهران برگزار می شود، ازهیچ کوششی در راستای آماده سازی و بازسازی اماکن ورزشی تهران بویژه مجموعه ورزشی تختی، دریغ نکنند.

این دومین بازدید سرزده رئیس سازمان تربیت بدنی از ورزشگاه تختی ظرف یک هفته گذشته به شمار می رود.

دومین دوره بازیهای کشورهای اسلامی مهرماه سال 88 به میزبانی سه شهر تهران، اصفهان وخراسان رضوی برگزارخواهد شد.