غرور بازیکنان به تیم ما ضربه زد/ به عنوان تیم نخست راهی لیگ برتر می شویم

نادر دست نشان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مشکل نساجی مازندران حل شده و این تیم قطعا برابر استیل آذین به میدان می آید، در خصوص این بازی گفت: پس از مدت‌ها بی نظمی، این تیم از تعلیق خارج شده و قرار است با 6 بازی عقب افتاده در مسابقات لیگ دسته اول شرکت کند. قطعا بازیکنان این تیم انگیزه زیادی دارند زیرا اگر تمام دیدارهای عقب افتاده خود را با پیروزی پشت سربگذارند، صدرنشین می شوند و این مساله برای تیم‌هایی مانند استیل آذین خطرناک است.

وی ادامه داد: ما پیش از پیروزی برابر کوثر لرستان، در چند دیدار نتایجی خارج از انتظار کسب کردیم که انجام چهار بازی متوالی خارج از خانه به علت برنامه‌ریزی نادرست و عقب افتادگی مسابقات، اشتباهات داوری و مغرورانه بازی کردن نفرات تیم برابر تیم‌های ضعیف‌تر از آنها، دلیل ثبت آن نتایج بوده است.

سرمربی تیم فوتبال استیل آذین در مورد آینده تیمش خاطر نشان کرد: ما ادعایی نداریم اما آنهایی که مسابقات لیگ یک را دنبال می کنند، می دانند تیم استیل آذین سال گذشته تا پایان نیم فصل اول مسابقات با آن همه ستاره و هزینه‌های بسیار در رده‌های پایین جدول قرار داشت اما امروز با تیمی یک دست و هزینه‌ای به مراتب کمتر از فصل گذشته، در رده دوم جدول قرار داریم.

وی با تکذیب صحبت‌هایی که از وی علیه تیم کوثر لرستان مطرح شده است، اضافه کرد: بعضی‌ها ما را یک تیم ضعیف و معمولی خوانده‌اند و علیه من هم صحبت‌هایی بی پایه و اساس مطرح کرده‌اند. متاسفانه آنها با صحبت علیه من قصد داشتند تنها خودشان را بزرگ کنند.

دست نشان در پایان تصریح کرد: تیم ما به شرایط خوب خود نزدیک شده است و بازیکنان هم سعی می کنند با تجربه گرفتن از بازی‌های گذشته، در مسابقات آینده با تمام قدرت به میدان بروند، البته مطمئن باشید برخلاف صحبت هایی که علیه تیم ما مطرح شده است در پایان فصل به عنوان تیم نخست راهی لیگ برتر می شویم.