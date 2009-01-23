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۴ بهمن ۱۳۸۷، ۱۲:۱۶

وام شهریه دانشجویان هنوز نرسیده/ دستور وزیر علوم برای ثبت نام شبانه ها

وام شهریه دانشجویان هنوز نرسیده/ دستور وزیر علوم برای ثبت نام شبانه ها

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم درباره تکلیف وام شهریه دانشجویان گفت: هنوز وام شهریه دانشجویان نرسیده و دانشگاهها باید صبر کنند.

مرتضی زرینه زاد در حاشیه نشست مدیران امور دانشجویی دانشگاهها در دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به خبرنگار مهر افزود: صندوق رفاه دانشجویان آنچه در جیب و بانک و هر کجا داشت به دانشگاهها ارائه کرده تا مقداری از مشکلاتشان رفع شود.   

رئیس صندوق رفاه دانشجویان درباره موافقت نامه ای که مقرر بود میان وزارت علوم و معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری برای تامین اعتبار وام شهریه دانشجویان عقد شود نیز گفت: موافقت نامه عقد شده و در حال حاضر به کمیسیون تلفیق رفته تا جواب بگیرد.

زرینه زاد در پاسخ به اینکه آیا دانشگاهها می توانند از ثبت نام دانشجویان نوبت دوم به دلیل تاخیر در پرداخت وام شهریه این دانشجویان جلوگیری کنند، گفت: دستور شخص وزیر علوم، تحقیقات و فناوری است که دانشگاهها باید نسبت به ثبت نام این دانشجویان اقدام کنند.
کد مطلب 820717

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