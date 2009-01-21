یک سوم کشفیات مواد مخدر در کشور مربوط به سیستان و بلوچستان است

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، سردار سرتیپ بهرام نوروزی بعد از ظهر امروز در جلسه تودیع و معارفه رئیس عقیدتی سیاسی قرارگاه عملیاتی حضرت رسول اکرم (ص) شرق کشور با حضور جمعی از علماء، روحانیون و مسئولین استان سیستان و بلوچستان گفت: میزان کشفیات این قرارگاه نسبت به سال قبل با 20 درصد افزایش به 340 تن رسیده و کشفیات سلاح و مهمات با 37 درصد رشد، دو هزار قبضه بوده و شاخص ناامنی از 47 درصد به 12 در صد رسیده است.

نوروزی عنوان کرد: در حال حاضر یک سوم مواد مخدر کشف شده توسط نیروی انتظامی در کشور در سیستان و بلوچستان کشف می شود.

وی خاطرنشان کرد: به منظور انسداد و کنترل و استقرار مرزبانان، در راستای جلوگیری از تردد اتباع بیگانه غیرمجاز، طرح کنترل به صورت پایلوت در نیمه اسفندماه سال جاری در شهرستان زابل اجرا خواهد شد.

در این مراسم حجت الاسلام علی نیک عهد به عنوان رئیس جدید عقیدتی سیاسی قرارگاه عملیاتی حضرت رسول اکرم(ص) به مدت سه سال منصوب و از زحمات حجت الاسلام غلامحیدر حیدری در طول دوره تصدی این مسئولیت تقدیر به عمل آمد.