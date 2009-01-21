50 درصد سوابق تحصیلی متوسطه ملاک ورود به دانشگاه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی فیروزجایی عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از پروژه های آموزشی مازندران در جمع خبرنگاران در بابل افزود: این شاخص اکنون 15 درصد سوابق تحصیلی را ملاک قرار داده است.

وی خاطرنشان کرد: سیستم ارزشیابی و هدایت تحصیلی آموزش و پرورش باید به روز شده تا با اعمال پیشرفت تحصیلی دوره دبیرستان، دانش آموز بدون کنکور وارد دانشگاه شود.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه موضوع حذف کنکور اکنون به صورت جدی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با حضور وزرای علوم و آموزش و پرورش در حال پیگیری است، تصریح کرد: آموزش و پرورش باید ساز و کارهای خود را برای حذف کنکور در نظام آموزشی تبیین کند.

کریمی فیروزجایی با بیان اینکه یک فوریت طرح استخدام آموزشیاران نهضت سوادآموزی در صحن علنی مجلس تصویب شده است در عین حال گفت: بر اساس قول وزیر آموزش و پرورش احکام 10 هزار معلم حق التدرس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی دهه فجر امسال صادر خواهد شد.

نماینده مردم بابل در مجلس با بیان اینکه طرح فوق در حال حاضر در کمیسیون های آموزش و تحقیقات و اجتماعی مجلس در حال بررسی است، افزود: احکام پنج هزار آموزشیار دیگر نهضت سوادآموزی باید تا اسفند ماه صادر شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون 55 هزار آموزشیار نهضت سوادآموزی و حق التدریسی کشور منتظر استخدام هستند، گفت: بر اساس قانون و با اعمال ساز و کارهایی، آموزشیارانی که دارای مدرک لیسانس، سابقه بیش از پنج سال و مناطق محروم بوده در اولویت استخدام وزارتخانه قرار دارند.

استیضاح وزیر آموزش و پرورش با توجه به مصالح نظام به تعویق افتاد

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه کمیسیون به شدت از عملکرد وزیر آموزش و پرورش انتقاد دارد، افزود: به واسطه ضرر و زیان اساسی نظام در این برهه زمانی، موضوع استیضاح وزیر آموزش و پرورش با تشخیص نمایندگان اصولگرای مجلس به تعویق افتاده است.

وی با تاکید بر احیاء مراکز تربیت معلم در وزارت آموزش و پرورش گفت: در حال حاضر صد هزار نفر در آموزش و پرورش بازنشسته و تعدادی هم به صورت پیش از موعد بازنشسته شده اند بنابراین آموزش و پرورش باید با احیاء مراکز تربیت معلم سازوکارهای جذب نیروهای مجرب را در بدنه خود تقویت کند.

کریمی فیروزجایی اذعان داشت: ورود نیروهای آزاد و حق التدریس در درازمدت برای آموزش و پرورش و دستگاه تعلیم و تربیت مضر بوده بنابراین این نهاد باید با تربیت کارشناسان مجرب، مراکز تربیت معلم را در کشور احیاء کند.

وی با اشاره به اهمیت احیاء معاونت پرورشی افزود: متاسفانه عملکرد این معاونت طی چند سال پس از تشکیل مجدد آن موفق نبوده بنابراین وزارت آموزش و پرورش باید نسبت به تذکرات کمیسیون برای احیاء این مهم اهتمام جدی داشته باشد.

وی با اشاره به پرداخت 25 میلیارد تومان از مطالبات معوقه فرهنگیان مازندرانی اظهار داشت: دو هزار میلیارد تومان از مصوبه مجلس مبنی بر کسری بودجه دولت به آموزش و پرورش اختصاص خواهد یافت.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه آموزش و پرورش در اوایل سال اثرات کسری بودجه را در بدنه خود احساس می کند، افزود: بزرگترین وزارتخانه کشور اکنون با بیش از 60 میلیارد ریال کسری بودجه در سال جاری مواجه است.

نماینده مردم بابل در مجلس با اعتقاد بر استمرار و اهمیت سفرهای استانی دولت در عین حال گفت: متاسفانه اجرای مصوبات سفر اول دولت در مازندران موفقیت آمیز نبوده است.

به گفته وی، وضعیت اجرا و پیشرفت مصوبات سفر نخست دولت به شهرستان بابل بسیار کند و اسفبار است.