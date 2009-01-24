جلوگیری از بروز بحران در بخش تعاون

ماشاءا... عظیمی در گفتگو با مهر از رشد پرداخت تسهیلات صندوق تعاون به تعاونی های کشور خبر داد و گفت: نسبت به مدت مشابه 10 ماه سال گذشته قدرت تسهیلات دهی صندوق به تعاونی ها 24 درصد رشد یافته است.

مدیر عامل صندوق تعاون کشور اظهار داشت: صندوق در 10 ماه ابتدای سال جاری 440 میلیارد تومان تسهیلات به تعاونی های کشور پرداخت کرده است.

عظیمی در بخش دیگری از سخنانش خاطر نشان کرد: صندوق تعاون در سال جاری با بررسی 40 هزارپرونده اعتباری در بخش تعاون و پرداخت 440 میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان تعاونی در سراسرکشور، از بروز بحران در اقتصاد تعاون جلوگیری کرد.