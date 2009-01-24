۵ بهمن ۱۳۸۷، ۹:۲۲

عظیمی به مهر خبر داد:

جلوگیری از بروز بحران در بخش تعاون

مدیر عامل صندوق تعاون گفت: این صندوق با پرداخت 440 میلیارد تومان تسهیلات به تعاونی ها، از بروز بحران در این بخش جلوگیری کرد.

ماشاءا... عظیمی در گفتگو با مهر از رشد پرداخت تسهیلات صندوق تعاون به تعاونی های کشور خبر داد و گفت: نسبت به مدت مشابه 10 ماه سال گذشته قدرت تسهیلات دهی صندوق به تعاونی ها 24 درصد رشد یافته است.

مدیر عامل صندوق تعاون کشور اظهار داشت: صندوق در 10 ماه ابتدای سال جاری 440 میلیارد تومان تسهیلات به تعاونی های کشور پرداخت کرده است.

عظیمی در بخش دیگری از سخنانش خاطر نشان کرد: صندوق تعاون در سال جاری با بررسی 40 هزارپرونده اعتباری در بخش تعاون و پرداخت 440 میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان تعاونی در سراسرکشور، از بروز بحران در اقتصاد تعاون جلوگیری کرد.

