مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان به تعویق افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مسئولان فدراسیون جهانی والیبال، مسابقات قهرمانی جوانان جهان طی روزهای 9 تا 18 مردادماه در هند برگزار خواهد شد.

پیش از این قرار بود این رقابت‌ها 18 تا 29 تیرماه برگزار شود اما فشردگی برنامه مسابقات FIVB در سال 2009 و برگزاری پیکارهای دانشجویان جهان، نوجوان جهان، جوانان جهان و ... باعث تغییر زمان برگزاری این پیکار‌ها شد.

پیکارهای والیبال 2009 جوانان جهان با شرکت 16 تیم برگزار خواهد شد. تاکنون علاوه بر هند (میزبان) حضور تیم‌های چین (قاره آسیا)، مصر و تونس (آفریقا)، آرژانتین، کوبا و برزیل (آمریکای جنوبی)، کانادا و آمریکا (آمریکای شمالی) در این دوره از رقابت‌ها قطعی شده است. ایران و فرانسه نیز به عنوان تیم‌های قهرمان آسیا و اروپا در این دوره از مسابقات شرکت می کنند.

پنج تیم دیگر شرکت کننده در دور آتی مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان از طریق برگزاری رقابت‌های گزینشی در پنج کشور اروپا معرفی می شوند. در هر کشورعلاوه بر تیم میزبان سه تیم دیگر حضور خواهند داشت.