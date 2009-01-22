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۳ بهمن ۱۳۸۷، ۱۲:۱۲

تاج در گفتگو با مهر:

هدف فدراسیون فوتبال تحریم برنامه 90 نیست / رسانه ملی باید تنش‌زدا باشد

هدف فدراسیون فوتبال تحریم برنامه 90 نیست / رسانه ملی باید تنش‌زدا باشد

نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال با تاکید بر اینکه هدف فدراسیون فوتبال تحریم برنامه 90 نیست گفت: انتقادات خود را نسبت به این برنامه به مسئولان صدا و سیما منتقل کرده‌ایم اما به هیچ وجه کم رونق شدن این برنامه را به نفع فوتبال نمی دانیم.

مهدی تاج در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: برنامه تلویزیونی 90 برنامه‌ای پربیننده، وزن دار و دارای اعتباری خاص است که به هیچ وجه دیدگاه فدراسیون تحریم یا برخورد حذفی با این برنامه نبوده و نیست، بلکه ما خواهان تغییر و اصلاح رویه این برنامه هستیم و این موضوع را در مناسباتی که با مسئولان شبکه سوم سیما داشته‌ایم به آنها منتقل کرده‌ایم.

تاج با اشاره به تعامل مثبت و سازنده فدراسیون فوتبال با مسئولان صداو سیما و بویژه مسئول ورزش شبکه سه اظهار داشت: فدراسیون فوتبال همواره بر ارتباط و تعامل مطلوب با رسانه ملی تاکید داشته و دارد و برهمین اساس ارتباط بسیار صمیمانه و نزدیکی بین مسئولان فدراسیون با مسئول محترم ورزش سیما بویژه آقای آقازمانی وجود دارد و انتقادات مطرح شده از برنامه 90 تنها درجهت بهبود و کمک به فوتبال کشور بوده است.   

وی با بیان اینکه برنامه‌های ورزشی شبکه سوم سیما نقش بسزایی در توسعه ورزش کشور به ویژه فوتبال داشته اند، تصریح کرد: از اینکه مسئولان شورای هماهنگی ورزش صدا وسیما اعلام کرده اند که کمیته ارزیابی برنامه 90 تشکیل شده و قصد دارد، نقاط ضعف و قوت این برنامه را مورد بحث و بررسی قرار دهد استقبال می کنیم و مشتاقانه دراین نشست شرکت خواهیم کرد.

رئیس کمیته تیم‌های ملی فدراسیون فوتبال با اشاره به تاثیرگذاری ونقش اصلاحی برنامه 90 در بهبود وضعیت فوتبال کشور اظهار داشت : طرح مسائل داوری و استفاده از کارشناسان خبره یکی از عواملی بوده که اشتباهات داوری را به حداقل رسانده است و این تاثیر اصلاحی از سوی یک برنامه تلویزیونی قابل انکارنیست اما طرح موضوعات مدیریتی فدراسیون درمسابقه نظرسنجی و تعیین تکلیف کردن برای مجموعه مدیریتی فدراسیون در چارچوب یک برنامه تلویزیونی و حوزه اختیارات آن نیست.

نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال پرداختن برنامه 90 به موضوعات و برنامه های داخلی فدراسیون را دخالت در امور فدراسیون عنوان کرد و اظهار داشت : مباحث و موضوعات اجرایی و عملیاتی فدراسیون فوتبال به حیطه اختیارات و چارچوب وظایف ذاتی آن بازمی گردد و نباید مورد سوء تعبیر و یا چالش های تخریبی قرار گیرد.

وی ضمن تاکید بر تفاهم و تعامل فدراسیون فوتبال با رسانه ملی درجهت ساخت و پرداخت برنامه های ویژه فوتبال یادآور شد: خوشبختانه همواره امکان گفتگوی دوطرفه با برنامه های ورزشی صدا و سیما وجود دارد و اعتماد طرفین بسترمناسبی است تا بتوان درسایه همفکری وهمراهی به راهکارهای اجرایی برای رفع مشکلات فوتبال دست یافت، هرچند برنامه ریزی و اداره یک برنامه ورزشی کاملا سلیقه ای است اما به نظر من این سلیقه باید درچارچوب ضوابط سازمان، مقررات جامعه و منافع ملی محصور باشد.

تاج در پایان با اشاره به اینکه انتقاد پایه برنامه های ورزشی را تشکیل می دهد و دورماندن رسانه ها ازاین ویژگی آنها را به جریانی خنثی تبدیل می کند، گفت: انتقاد باید وجود داشته باشد ولی انتقادی که برون رفت آن اصلاح و ارائه راهکار باشد و در این راستا انتظار می رود برنامه های رسانه ملی تنش زدا باشد نه اینکه به تنش های فوتبال دامن بزند.
کد مطلب 820776

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