محدود کردن 90 دیکتاتوری است/ بستن فضای نقد به ضرر فوتبال است

محسن صفایی فراهانی رئیس اسبق فدراسیون فوتبال با بیان این مطلب به خبرنگار مهر افزود: اینکه یک برنامه تلویزیونی به نقد اتفاقات فوتبال می پردازد و با کنکاش‌گری در عمق حوادث و رویدادهای جاری فوتبال، در جهت روشنگری افکار عمومی حرکت می کند، اتفاق مبارکی است و باید از آن استقبال کرد. اینکه مسئولان فدراسیون فوتبال بخواهند این برنامه را محدود کنند و به تحریم آن بپردازند در واقع بستن فضای نقد و نشنیدن صدای مخالف است.

صفایی فراهانی با بیان اینکه "در کشور ما با توجه به دولتی بودن رسانه ملی، این بخش در جهت حمایت از دولت حرکت می کند"، تصریح کرد: اگر فضایی فراهم شده تا مسائل فوتبال به نقد کشیده شود باید این فضا را مغتنم شمرد. در مقابل اگر مسئولان فدراسیون نیز استدلال و توجیهات منطقی دارند، آن را ارائه کنند و اجازه بدهند تا جامعه درباره مسائل مطرح شده به قضاوت بپردازند.

وی تاکید کرد: نقد و تضارب آراء همواره باعث رشد و پیشرفت بوده است و نباید فضای نقد و نقادی را در کشور محدود کرد .

رئیس اسبق فدراسیون فوتبال با بیان اینکه هرمنتقدی برابر قانون اساسی می تواند به اظهارنظر آزادانه بپردازد، خاطر نشان کرد: طرح موضوعات مختلف فوتبال در برنامه 90 فضای دموکراتیک مناسبی برای به چالش کشیده شدن مسائل فوتبال و بزرگنمایی نقاط ضعف و قوت آن می شود اما باید در این تقابل دو جانبه احترام به نظرات مخالف حفظ شود و به این نکته توجه داشت که نقد با توهین تفاوت دارد.

صفایی فراهانی با اشاره به اینکه "در دوره ریاست خود بر فدراسیون فوتبال نیز همواره با انتقادات تندی از سوی صدا و سیما روبرو بودم اما هرگز حاضر نشدم به تحریم رسانه ملی بپردازم"، خاطر نشان کرد : در دوران مدیریتم در فدراسیون تلویزیون انتقادات تندی را نسبت به وضعیت نامطلوب زمین چمن ورزشگاه آزادی مطرح می کرد و برخی کارشناسان مدام اصرار داشتند تا فدراسیون فوتبال را به عنوان مقصر چنین نابسامانی معرفی کنند در حالیکه مسئولیت اداره ورزشگاه آزادی در حیطه اختیارات فدراسیون فوتبال نبود و مسئولان سازمان باید وضعیت چمن ورزشگاه را ساماندهی می کردند.

وی افزود: به خاطر دارم در آن مقطع به فاصله 3 روز در پنج برنامه تلویزونی این موضوع به طرق مختلف مطرح شد و در نهایت به خاطر جو بوجود آمده و انتقادات غیرمنصفانه‌ای که علیه فدراسیون فوتبال مطرح می شد، مجبورشدم با رئیس وقت سازمان صدا وسیما تماس بگیرم و نسبت به رویه صدا وسیما مواردی را به وی گوشزد کنم اما هرگز توصیه‌ای برای محدود شدن یا تحریم سیما نداشتم . حتی زمانی که دیدم صدا و سیما حاضر نیست از رویه انتقادی خود دست بردارد، ناگزیر شدم در یک نشست خبری صحبت‌هایم را با مطبوعات در میان بگذارم.

رئیس اسبق فدراسیون فوتبال با بیان اینکه نمی شود با رسانه برخورد حذفی داشت، یادآور شد: رسانه‌ها یکی از پایگاه‌های دموکراسی در جامعه محسوب می شوند که به انعکاس نظرات و دیدگاه‌های مختلف می پردازند و این افکارعمومی و مردم هستند که باید درباره موضوعات و چالش‌های مطرح شده به قضاوت نهایی بپردازند. تحریم و به انزوا کشاندن برنامه‌های چالشی نظیر 90 نمی تواند رویه صحیح و منطقی باشد و امیدوارم مسئولان فدراسیون از فضای نقد این برنامه در جهت برنامه‌ریزی بهتر و کم نقص‌تر کردن امور مربوط به فوتبال استفاده کنند.