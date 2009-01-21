حماس باید اسرائیل را به رسمیت بشناسد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"تونی بلر" امروز گفت : کمیته چهارجانبه خاورمیانه به شرطی با جنبش حماس تعامل می کند که این جنبش با راه حل مبتنی بر تشکیل دو دولت در مناقشه فلسطینی اسرائیلی(رژیم اسرائیل را به رسمیت بشناسد)موافقت کند.



بلر افزود : مسئله این نیست که آیا ما با حماس گفتگو می کنیم یا خیر؛ مسئله این است که پایه هایی برای گفتگو وجود داشته باشد که به ما اجازه پیشرفت در زمینه تشکیل دو دولت را بدهد.



آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد اعضای کمیته چهارجانبه خاورمیانه را تشکیل می دهند که رویکرد جانبدارانه اعضای آن از رژیم صهیونیستی، سبب بی اعتمادی افکارعمومی جهان به ویژه منطقه خاورمیانه به آن شده است.



بلر همچنین از درخواست ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برای تشکیل دولت وحدت ملی در پی شکست خفت بار ارتش رژیم صهیونیستی درجنگ 22 روزه علیه مقاومت و مردم غزه حمایت کرد.



وی حتی تحقق وحدت فلسطینی ها را مشروط به آن دانست که حماس موجودیت رژیم غاصب اسرائیل را به رسمیت بشناسد .



بلر مدعی شد : همه ما خواهان وحدت فلسطینی از جمله با حضور حماس هستیم، اما این وحدت باید بر اساس پایه های درستی باشد و باید مبتنی بر پایه هایی باشد که با راه حل تشکیل دو دولت متناسب باشد، مسئله اکنون این است.

نخست وزیر سابق انگلیس که به سبب همسویی با سیاستهای جنگ طلبانه جرج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا منفور ملت خود و دیگر ملتهای آزاده جهان است، در واکنش به اظهارات بشار اسد رئیس جمهوری سوریه مبنی بر اینکه" طرح صلح عربی دیگر مرده است" ادعا کرد که این طرح نمرده است .



حملات وحشیانه 22 روزه رژیم صهیونیستی به غزه که با اعتراف این رژیم به شکست و با پیروزی مقاومت غزه به رهبری حماس پایان یافت به شهادت بیش از 1300 فلسطینی و زخمی شدن 5300 منجر شد.



جنبش حماس بارها تاکید کرده است تحت هیچ شرایطی رژیم نامشروع صهیونیستی را به رسمیت نخواهد شناخت و این اصلی تغییر ناپذیر است.