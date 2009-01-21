سولانا خواستار بازگشایی گذرگاههای نوار غزه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، خاویر سولانا در دیدار با زیپی لیونی در بروکسل گفت : آتش بس در نوار غزه ناپایدار است و تمام تلاشها باید برای تحکیم آن انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: بسیار مهم است که برای رساندن کمکهای بشردوستانه تمام گذرگاه های غزه باز باشند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود: اتحادیه اروپا حاضر است به عنوان ناظر در گذرگاه میان نوار غزه و مصر حضور داشته باشد.

اتحادیه اروپا در دوران جنگ 22 روزه ارتش رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه و نسل کشی در این منطقه، سکوت اختیار کرده بود.



نبش حماس مخالفت قاطع خود را با حضور ناظران و نیروهای بیگانه در مرز غزه و مصر اعلام کرده است.