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۲ بهمن ۱۳۸۷، ۲۰:۵۳

سولانا خواستار بازگشایی گذرگاههای نوار غزه شد

سولانا خواستار بازگشایی گذرگاههای نوار غزه شد

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز وزیرخارجه رژیم صهیونیستی را به بازگشایی گذرگاههای نوار غزه فراخواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، خاویر سولانا در دیدار با زیپی لیونی در بروکسل گفت : آتش بس در نوار غزه ناپایدار است و تمام تلاشها باید برای تحکیم آن انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: بسیار مهم است که برای رساندن کمکهای بشردوستانه تمام گذرگاه های غزه باز باشند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود: اتحادیه اروپا حاضر است به عنوان ناظر در گذرگاه میان نوار غزه و مصر حضور داشته باشد.

اتحادیه اروپا در دوران جنگ 22 روزه ارتش رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه و نسل کشی در این منطقه، سکوت اختیار کرده بود.

نبش حماس مخالفت قاطع خود را با حضور ناظران و نیروهای بیگانه در مرز غزه و مصر اعلام کرده است.

کد مطلب 820793

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