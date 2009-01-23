کریم پور دیدار امارات و ازبکستان را نظارت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال امارات و ازبکستان از گروه سوم مسابقات مقدماتی جام ملتهای 2011 قطر، روز 9 بهمن ماه در شهرشارجه امارات برگزار خواهد شد که این دیدار را "امیرحسین کریم پور"ناظربین المللی کشورمان نظارت خواهد کرد .

از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا "یوئیجی میشی مورا" از ژاپن به عنوان داوراین دیدارانتخاب شده است. ضمن اینکه "علی الطریفی" از عربستان ناظر این مسابقه خواهد بود.

در گروه سوم مسابقات مقدماتی جام ملتهای آسیا تیم های امارات ، ازبکستان و مالزی قرار دارند . تیم امارات با برتری در نخستین دیدار خود مقابل مالزی درصدر جدول این گروه سه تیمی قرار دارد. دو تیم برتر راهی مرحله نهایی جام ملتهای آسیا می شوند.