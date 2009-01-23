  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۴ بهمن ۱۳۸۷، ۱۱:۱۵

مقدماتی جام ملتهای آسیا/

کریم پور دیدار امارات و ازبکستان را نظارت می کند

کریم پور دیدار امارات و ازبکستان را نظارت می کند

دیدار تیم های ملی فوتبال امارات و ازبکستان در چارچوب مسابقات مقدماتی جام ملتهای آسیا را ناظر بین المللی فوتبال کشورمان نظارت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال امارات و ازبکستان از گروه سوم مسابقات مقدماتی جام ملتهای 2011 قطر، روز 9 بهمن ماه در شهرشارجه امارات برگزار خواهد شد که این دیدار را "امیرحسین کریم پور"ناظربین المللی کشورمان نظارت خواهد کرد .

از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا "یوئیجی میشی مورا" از ژاپن به عنوان داوراین دیدارانتخاب شده است. ضمن اینکه "علی الطریفی" از عربستان ناظر این مسابقه خواهد بود.

در گروه سوم مسابقات مقدماتی جام ملتهای آسیا تیم های امارات ، ازبکستان و مالزی قرار دارند . تیم امارات با برتری در نخستین دیدار خود مقابل مالزی درصدر جدول این گروه سه تیمی قرار دارد. دو تیم برتر راهی مرحله نهایی جام ملتهای آسیا می شوند. 

کد مطلب 820796

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها