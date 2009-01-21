اسرائیل در غزه به طور گسترده از بمب فسفری استفاده کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، دکتر نافظ ابوشعبان یکی از همکاران گروه تحقیق عفو بین الملل درباره استفاده رژیم صهیونیستی از بمبهای فسفری در جنگ 22 روزه علیه غزه گفت : در 24 سال کار در بیمارستان شفای غزه هرگز سوختگی هایی شبیه آنچه در جنگ 22 روزه اسرائیل علیه مردم غزه دیدم مشاهده نکرده ام.

وی از تداوم سوختن محل سوختگی ناشی از بمب فسفری خبر داد و اظهار داشت : یادم می آید در برخی موارد حتی پس از گذشتن دو ساعت از بازکردن یک زخم ناشی از بمبهای فسفری هنوز دود از زخم بلند بود.

این پزشک سوختگی بیمارستان غزه افزود: وقتی تکه های بمب فسفری باقی مانده بر روی زخمهای مجروحان را برداشته و به هم وصل می کردم در معرض هوا، آتش از آنها برمی خواست.

عفو بین الملل یک گروه حقیقت یاب را روز شنبه برای تعیین نوع سلاح های استفاده شده توسط رژیم صهیونیستی در غزه روانه این منطقه کرد.

این درحالی است که آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز از تحقیق درباره استفاده رژیم صهیونیستی از اورانیوم ضعیف شده خبر داده است.