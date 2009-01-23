توانمندی زنان حاشیه شهرها و روستاهای استان مرکزی ارتقاء پیدا می کند

اشرف جواهری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با بیان این مطلب افزود: دو هزار و 700 تن از بانوان ساکن در حاشیه شهرها و روستاهای استان مرکزی ازمزایای این کلاس های آموزشی به صورت غیر حضوری بهره مند خواهند شد.

وی نحوه اجرای این طرح را غیرحضوری و آموزش مهارت های اجتماعی و حرفه ای خواند و اضافه کرد: همچنین با امضای تفاهم نامه با صدا و سیمای مرکز اراک مقرر شده است 15 برنامه 30 دقیقه ای با هدف ارتقای کمی وکیفی وضعیت خانواده و معرفی آسیب های اجتماعی به منظورکاهش بروز آن در جامعه تولید و پخش شود.

جواهری اجرای طرح رحمت در استان را با استقبال خوب زنان استان ارزیابی کرد و گفت: در این طرح بیش از 22 هزار نفر از زنان استان حضور داشتند.

وی تصریح کرد: اجرای طرح رحمت در استان با نظم و ترتیب بوده است به گونه ای که بر اساس ارزیابی های صورت گرفته از حوزه های اجرایی طرح، روند کار مثبت ارزیابی شد.

وی با ارائه گزارشی از اجلاس سه روزه در مرکز امور زنان و خانواده گفت: در این اجلاس از بخش تسهیلات نظامی وزارت دفاع و موسسه علمی رویان بازدید شد که این مراکز نشان از پیشرفتهای دولت جمهوری اسلامی درزمینه علمی و نظامی دارد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استاندارمرکزی خاطرنشان کرد: اجرای مناسب دوره تربیت مربی عفاف و حجاب، همایش امر به معروف و نهی از منکر و برگزاری کارگاه خانواده و مناسبات حاکم بر آن از دیگر برنامه هایی بود که در این استان اجرا شد.