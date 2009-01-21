افزایش بیکاری در انگلیس؛چالش جدی برای براون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، با تداوم بحران اقتصادی در انگلیس و ناتوانی گوردون براون از حل مشکلات اقتصادی، بر اساس بررسی نوامبر 2008 تعداد بیکاران این کشور به یک میلیون و نهصد و بیست هزار نفر رسیده است.

در حالی که پیش بینی ها بدتر شدن شرایط را نشان می دهد؛این رقم بیکاری در بیشتر از یک دهه بی سابقه در انگلیس بی سابقه است.

گزارشها حاکی از افزایش بیکاران به دو میلیون در آخرین ماه سال 2008 است. کارشناسان پیش بینی می کنند تا سال 2010 تعداد بیکاران به سه میلیون و دویست و پنجاه هزار نفر برسد.

بحران اقتصادی انگلیس و به ویژه بحران مسکن و اشتغال، حزب کارگر به رهبری براون را با چالشی جدی در انتخابات آتی پارلمانی در این کشور روبرو خواهد کرد.