نیروگاه حرارتی شازند اراک روزانه شش میلیون لیتر مازوت می سوزاند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک حمیدرضا جلالوندی صبح امروز همزمان با هفته هوای پاک در کمیته کاهش آلودگی هوای شهر اراک در محل استانداری مرکزی با اشاره به اینکه شهر اراک از جمله شهر های آلوده کشور است، افزود: دی اکسید گوگرد و ذرات معلق دو عامل اصلی آلایندگی هوای اراک است که بیشترین مواد خطرآفرین را نیروگاه حرارتی تشکیل می دهد.

وی تصریح کرد: با توجه به این آلودگی اراک و بر اساس دستورالعمل شرایط کیفیت اضطراری، دستگاههای مختلف در قالب کمیته استانی مسئولیتهای سنگینی برعهده دارند و فعال کردن این کمیته امری ضرورت است.

جلالوندی با اشاره به اینکه اطلاع رسانی به مردم در خصوص هشدارهای آلایندگی هوا و اقدامات بازدارنده دستگاه ها در مهار آلودگی در اولویت قرار دارد، افزود: تصویب طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک یک برنامه پایه در محیط زیست استان است و دستگاههای اجرایی باید در عملیاتی کردن این طرح و برنامه های پیش بینی شده آن تلاش مضاعف کنند.

وی اظهار داشت: وزارت صنایع و معادن و شرکت گاز در عمل به تعهداتشان در قبال آلودگی هوای اراک کوتاهی کرده اند و مصوبات دولت نهم در بخش محیط زیست لازم الاجرا است و دستگاههایی که در این بخش کوتاهی کنند باید پاسخگو باشند.

جلالوندی نیروگاه حرارتی، آجرپزیها و آلومینیم سازی اراک را سه منبع اصلی آلایندگی هوای اراک دانست و گفت: اگر وضعیت مدیریت مواد آلوده آنان مهار شود بخش اعظمی از مشکلات هوای اراک حل می شود.