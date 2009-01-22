150 هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار جامعه است

محمد عباسی شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این امر به لحاظ اقتصادی فرصت مهمی تلقی می شود ولی باید به این مقوله در بخش سرمایه گذاری توجه کرد.

وی اظهار داشت: در نظامهای پولی کشور 90 درصد آنچه در نظام بانکی کشور وجود دارد مربوط به مردم است و باید برای توسعه سرمایه گذاری در کشور حمایتهای لازم صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: باید مولفه ها، فرصتها و تهدیدهای سرمایه گذاری در کشور شناسایی شود و راهکاری مهم و اصولی برای حمایت تدوین شود.

عباسی تاکید کرد: اکنون مانع جدی فراروی سرمایه گذاری در کشور وجود ندارد و امنیت لازم نیز برای سرمایه گذاری در کشور وجود دارد.

وزیر تعاون به سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: مقرر شده است سهم این بخش تا پایان برنامه پنجم به 25 درصد افزایش یابد که در حال حاضر برنامه پنجم در حال تدوین است و باید مولفه های رشد این بخش در برنامه پنجم اتفاق افتد تا به رشد مدنظر دست یابیم.

وی بیان داشت: در طول سه سال گذشته سالانه سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور یک درصد رشد داشته که این رشد نسبت به سالهای قبل از سال 84 که میزان سهم تعاون در اقتصاد 25 صدم درصد بود، چهار برابر شده است.

وی عنوان کرد: اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی و طرح تحول اقتصادی فرآیند توسعه بخش تعاون را شتاب می بخشد و امید داریم در پایان برنامه چهارم به رشد تعیین شده دست یابیم.