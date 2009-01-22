100 دادگاه تخصصی اقتصادی در کشور راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام ابراهیم رئیسی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران در گرگان افزود: برای این قضات دوره های آموزشی گذاشته شده و آنها از افرادی هستند که نسبت به مفاهیم اقتصادی آشنایی کامل دارند.

وی اظهار داشت: این قضات نیز موظف شدند از مشاورین اقتصادی برای تشخیص موضوع بهره مند شوند تا به پرونده های مختلف در زمینه های ارزی، ریالی و اقتصادی رسیدگی کنند.

وی خاطرنشان کرد: فعال کردن سازمان بازرسی در استانها و کمیته های استانی حمایت از سرمایه گذاری از دیگر اقدامات قوه قضائیه برای حمایت از توسعه سرمایه گذاری در کشور است.

به گفته حجت الاسلام رئیسی، تحول اقتصادی در کشور امری ضروری و اجتناب ناپذیر بوده و در دستگاه قضایی عزم و اراده لازم برای حمایت از سرمایه گذاری در کشور وجود دارد.

معاون اول قوه قضائیه بیان داشت: ملت ما توانایی رسیدن به جایگاه و قطب اول اقتصادی در برنامه چشم انداز توسعه را دارد و عزم لازم در این حوزه ایجاد شده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره بیشترین پرونده وارده به محاکم قضایی کشور یادآور شد: مواد مخدر بیشترین پرونده های وارده به این محاکم را تشکیل می دهد که دست نظام سلطه در این حوزه ملموس و نمایان است.

وی عنوان کرد: از زمانی که ناتو و آمریکاییها در افغانستان شروع به فعالیت کردند، میزان مواد مخدر در منطقه از نظر کمیت رشد چشمگیری یافته است و از نظر کیفیت نیز مواد مخدر سنتی به صنعتی تبدیل شده است.

حجت الاسلام رئیسی افزود: امروز زیرنظر آمریکا و ناتو مواد مخدر با حجم بالایی درحال تولید بوده که این امر جنایت انسانی به شمار می آید.