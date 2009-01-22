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۳ بهمن ۱۳۸۷، ۱۰:۳۱

بیم مازندران در دربی والیبال شمال کشور پیروز شد

بیم مازندران در دربی والیبال شمال کشور پیروز شد

ساری - خبرگزاری مهر: تیم والیبال بیم مازندران در دربی شمال کشور، لیگ برتر والیبال را با پیروزی به سود خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های بیم مازندران و پادیسان گنبد در چارچوب هفته پنجم دور برگشت این رقابت ها چهارشنبه شب در سالن ورزشی سردار سجودی بابل با برتری سه بر دو تیم بیم بابل پایان یافت.

دو تیم در این دیدار بازی نزدیکی را به تماش گذاشتند به طوری که تیم بیم مازندران در ست پنجم و پایانی این مسابقه با امتیاز 15 بر 13 از سد پادیسان گنبد گذشت.

تیم بیم در این دیدار در ست های اول، سوم و پنجم پیروز شد و ست های دوم و چهارم را به پادیسان واگذار کرد این در حالی بود که دیدار رفت دو تیم در گنبد هم با برتری سه بر یک تیم بیم همراه بود.

بیم مازندران با این پیروزی همچنان در مکان سوم جدول و در کورس قهرمانی با تیم های پیکان و سایپا باقی ماند.

در این دیدار که در سالن ورزشی سردار سجودی بابل برگزار شد حدود سه هزار تماشاگر بابلی حضور داشتند.

کد مطلب 820824

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